خبراء يطالبون بآلية مستقلة لمصادرة الأملاك

بن خلاف: نطالب بالتعجيل في إجراءات إسترجاع الأموال المنهوبة



ثمن فاعلون و ناشطون في تصريح خصو به جريدة الوسط الأحكام الصادرة في حق كل من علي حداد و أويحيى و سلال و عمار غول، مشددين على ضرورة إنشاء آلية مستقلة قائمة بذاتها لإسترجاع الأموال المنهوبة و مصادرة الأملاك في الداخل و الخارج .

أدانت يوم أمس محكمة سيدي امحمد رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه، وتم محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيّار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الإسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد ، الموانئ وغيرها كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق، أويحيى احمد، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دج غرامة نافذة.

وأدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة، فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية أما بخصوص الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية

للإشارة، سبق لوكيل الجمهورية أن التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وعقوبات أخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.





عمار خبابة

لابد من إنشاء آلية مستقلة لمصادرة الأملاك



أشار المختص في القانون عامر خبابة بأن القوانين الصادرة في حق كل من علي حداد و سلال،غول و أويحيى، صدرت طبقا لقانون مكافحة الفساد 06-01 الذي فيه أقصى عقوبة 20 سنة ، مبرزا بأن الأحكام كانت حسب الاتهامات الموجهة لكل متهم .

وإعتبر عامر خبابة تصريح خص به جريدة الوسط بأنه لايوجد إشكال بخصوص مصادرة الأملاك الموجودة داخل الجزائر، لافتا بأن الأموال المحجوزة على مستوى العدالة ستصبح ملك الخزينة العمومية.

وأكد عامر خبابة بأن الإشكال سيكون بالنسبة لأموال الموجودة في الخارج، لافتا بأنها تخضع لآليات و إتفاقيات دولية ، داعيا الحكومة إلى التعجيل لإيجاد آلية لإسترجاع هذه الأموال و الأملاك الموجودة في الخارج.

وشدد المختص في الشأن القانوني عامر خبابة :” ظاهرة الفساد إنتشرت كثيرا، لابد من إنشاء آلية مستقلة قائمة بذاتها تكون تابعة للوزير الأول أو وزير المالية لمتابعة هذا الملف المتعلق بإسترجاع الأموال المنهوبة و السهر على تنفيذه سواء في الداخل أو الخارج، وتقديم التقرير للرأي العام :”.

وأضاف المتحدث :” الأموال الموجودة في الأرصدة سواء بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة، لابد من تحويلها إلى الخزينة العمومية، لإسترجاع أموال الشعب المنهوبة :”.







بن خلاف

نطالب بالتعجيل في إسترجاع الأموال المنهوبة





ثمن النائب البرلماني لخضر بن خلاف الأحكام الصادرة في حق كل من علي حداد و أويحيى و سلال و عمار غول، في حين طالب بضرورة الإجراءات القضائية لإسترجاع الأموال المنهوبة و مصادرة الأملاك في داخل و خارج الوطن.

رفض لخضر بن خلاف في تصريح خص به جريدة “الوسط” الخوض مطولا في الأحكام الصادرة في حق كل من علي حداد و أويحيى و سلال و عمار غول، معتبرا بأن العدالة هي الجهة المخولة لذلك باعتبار أنها تملك حقائق الملفات .

وشدد لخضر بن خلاف :” ما يهمنا اليوم هو ليس الأحكام الصادرة في حق هؤلاء المتهمين، وإنما هو استرجاع الأموال المنهوبة ، ونحن في الصدد نطالب بالتعجيل في الإجراءات القضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة داخل و خارج الوطن “.



وأشار بن خلاف بأنه لا طالما حذر من خلال أسئلة كتابية ممارسات المحكوم عليهم عندما كانو ينهبون المال العام و يتلقون الهدايا الجبائية و الضرائب من فئة المال الفاسد ، لكن آنذاك كام الجميع متورط في الفساد.

وقال بن خلاف :” حداد قام بحوالي 125 صفقة بطرق غير قانونية، وإستفاد من 452 قرض بطرق غير شرعية هو و أفراد من أسرته، اويحي و سلال تورطو في قضايا الفساد كان همهم الوحيد هو استكمال العهدة الرابعة و الخامسة،كان هدفهم مواصلة نهب المال العام “.

وأضاف المتحدث :” هؤلاء اليوم تحصلو على جازاهم في حق ما أرتكبوه في البلد ، و الآن لابد من التفكير و التعجيل في الإجراءات القضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة:”.



من إعداد: إيمان لواس



