خبراء في الصحة يدعون إلى تسقيف أسعار التحاليل السريعة للكشف عن “كوفيد 19”

دعا رئيس المخابر المركزية للمؤسسة الإستشفائية العمومية البروفسور كمال جنوحات، إلى تسقيف أسعار التحاليل الطبية السريعة المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا التي تمارسها المخابر الخاصة لجعلها في متناول كل المواطنين الراغبين في اجرائها.

وأكد جنوحات، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أسعار التحاليل المطبقة من طرف المخابر التابعة للقطاع الخاص للكشف عن كوفيد-19 تتراوح ما بين 1500 و4000 دج للشخص الواحد، معتبرا اياها باهظة جدا مقارنة بمتوسط الدخل للجزائري البسيط من جهة وثمن اقتناء الكواشف التي تستعمل في هذه التحاليل المنتجة محليا والتي يصل سعرها ما بين 600 و900 دج من جهة أخرى.

موضحا أن أصحاب المخابر يستغلون ظروف الأزمة الصحية لانتشار فيروس كورونا للربح السريع على حساب المواطن البسيط، متأسفا لعدم إنشاء مصلحة تشرف على تسيير وتنظيم المخابر البيولوجية الخاصة عبر الوطن على مستوى وزارة الصحة بدلا من إلحاقها بمديرية الصيدلية والتجهيزات الطبية التي تتكفل على الخصوص بتسيير وتنظيم الأدوية وليس بالكواشف والتحاليل الموجهة للمخابر.

واعتبر رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب وعضو لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور محمد بقاط بركاني، أن التحاليل السيرولوجية هي تحاليل توجيه لكنها غير مؤكدة، وعلى وزارة الصحة تحديد أسعار هذه الخبرة، داعيا إلى الترخيص للمخابر الخاصة بإجراء تحاليل “بي. سي. ار” التي يقوم بها حتى الآن معهد باستور ومخابر الجامعات والمستشفيات فقط وذلك للسماح لبعض المواطنين القادرين على دفع ثمنها بعد تسقيف أسعارها بمحاربة المضاربة وذلك قصد تخفيف الضغط على المعهد ومخابر المؤسسات الاستشفائية.