خامس هدف لـ “بن دبكة” مع نادي الفتح السعودي

ج.ن

رفع الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب نادي الفتح السعودي، رصيده من الأهداف لهذا الموسم رفقة فريقه لخمسة أهداف.

وواصل اللاعب السابق لمولودية الجزائر تألقه مع النادي السعودي بعدما تمكن من تسجيل هدفا جديدا لرصيده في مباراة أمس أمام نادي الحزم.

وبهذا رفقع سفيان بن دبكة، رصيده من الأهداف، بألوان ناديه الفح السعودي إلى 5 أهداف، من أصل 10 مباريات شارك فيها، منذ انضمامه إليه في الميركاتو الشتوي المنصرم.

وكان بن دبكة (27 سنة) قد انتقل إلى فريق الفتح السعودي في جانفي الماضي، بِعقد تنقضي مدّته في الصيف المقبل. قادما من مولودية الجزائر.

ويأمل اللاعب السابق للعميد ونصر حسين داي الى تمثيل ألوان “محاربي الصحراء” من جديد ويعتبر هدا الأمر شرف كبير لِأيّ لاعب جزائريّ.

وخاض بن دبكة (27 سنة) مباراة دولية واحدة فقط مع المنتخب الوطني الجزائري، كانت خارج القواعد أمام السيشل في جوان 2016. وذلك بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017، وتحت إمرة التقني نبيل نغيز. كما شارك أساسيا في المقابلات الثلاث للمنتخب الوطني آمال، في إطار دور المجموعات لِأولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 2016.