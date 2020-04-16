خالدي يوجه رسالة إلى الشباب بمناسبة يوم العلم

وجه وزير الشباب والرياضة، سيدي علي خالدي، اليوم الخميس، رسالة إلى شباب الجزائر، وذلك بمناسبة إحياء يوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة.

وقال خالدي في الرسالة التي نشرها عبر صفحته على فيسبوك: “ونحن نحيي يوم العلم، هذا اليوم الذي يمجد ذكرى علامتنا الشيخ عبد الحميد بن باديس، أجدني محمولا على مخاطبتكم، أخواتي و إخواني شباب هذا الوطن العزيز، لأقول لكم شكرا”.

وأضاف الوزير: “شكرا لكم يا من سخرتكم عقولكم في ابتكار طرق و آلات جديدة كفيلة بتخفيف تداعيات وباء كورونا على بلادنا و على شعبنا، في واحدة من أرقى صور المواطنة و الوعي و التمسك بقيم العلم و الكفاءة في المجتمع. لقد برهنتم بهذا بأنكم أهل للثقة و للمسؤولية و وجبت مرافقتكم لنبني معا جزائرنا الجديدة”.

وتابع يقول: “شكرا لأنكم وضعتم أنفسكم في أولى الصفوف لمجابهة الوباء بنذركم أنفسكم منذ البداية في عمليات تحسيسية كان لها الأثر الحاسم في تغيير السلوكات اليومية من أجل التصدي للفيروس.شكرا لكم لأنكم قبلتم التضحية و النضال في وقت عصيب تمر به الأمة، من خلال خروجكم طوعا و نكرانا لذاتكم، في عمليات تعقيم للشوارع و الأماكن العمومية، مؤكدين، مرة أخرى، و فاءكم لرسالة شهدائنا الأبرار”.