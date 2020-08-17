خالدي و سواكري يعزيان في وفاة مكتشف البطل مخلوفي

قدم سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، تعازيه الخالصة لعائلة مدرب ألعاب القوى علي رجيمي، الذي إنتقل إلى جوار ربه، إثر إصابته بفيروس كورونا.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على ” الفايسبوك”، قال خالدي:” ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المدرب القدير علي رجيمي أحد أعمدة رياضة ألعاب القوى ، طيب الله ثراه و اكرم مثواه.
قبل أن يضيف:” أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، لايسعنيً إلا أن أتقدم إلى ذويه الاكارم وكل العائلة الرياضية ، بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان…انا لله وإنا اليه راجعون “.
وكتبت البطلة الإفريقية السابقة في رياضة الجيدو على حسابها الرسمي في “فايسبوك” ما يلي :