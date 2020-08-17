خالدي و سواكري يعزيان في وفاة مكتشف البطل مخلوفي

قدم سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، تعازيه الخالصة لعائلة مدرب ألعاب القوى علي رجيمي، الذي إنتقل إلى جوار ربه، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على ” الفايسبوك”، قال خالدي:” ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المدرب القدير علي رجيمي أحد أعمدة رياضة ألعاب القوى ، طيب الله ثراه و اكرم مثواه.

قبل أن يضيف:” أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، لايسعنيً إلا أن أتقدم إلى ذويه الاكارم وكل العائلة الرياضية ، بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان…انا لله وإنا اليه راجعون “.

وكتبت البطلة الإفريقية السابقة في رياضة الجيدو على حسابها الرسمي في “فايسبوك” ما يلي :

تلقيت ببالغ الأسى والحزن، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المدرب القدير علي رجيمي، متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد 19، الفقيد إبن ولاية سوق أهراس، قامة من قامات رياضة ألعاب القوى، و المدرّب والمكتشف الأول للبطل الأولمبي توفيق مخلوفي الذي شجّعه وأطّره منذ أولى خطواته في مسيرته الرياضية إلى تتويجه في أكبر المحافل الرياضية العالمية.

وأمام هذا المصاب الجلل لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص العزاء و صادق المواساة إلى عائلة المرحوم وذويه، وإلى البطل الأولمبي توفيق مخلوفي وعائلة رياضة ألعاب القوى، متضرّعة إلى الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والغفران، ويلهم وذويه الصبر و السلوان.