خالدي: إستئناف الأنشطة الرياضية سيكون تدريجيا

أوضح وزير الشباب والرياضة، سيدعلى خالدي، على هامش اجتماع ترأسه في اطار تبادل الخبرات مع الدول الافريقية الاخرى في مجال مكافحة جائحة كورونا إلى أن النشاطات الرياضية ستستأنف تدريجيا.

وفي تصريحات لرجال الإعلام، صرح خالدي قائلا:” لقد سمحنا لرياضيي النخبة كمرحلة اولى باستئناف نشاطاتهم بغية التحضير للمواعيد الدولية الهامة لا سيما العاب طوكيو 2020، والتي اجلت الى 2021 والألعاب المتوسطية 2021 والتي اجلت الى غاية 2022″.

أما بخصوص الخطوة الثانية فقد قررت الوزارة الوصية رفع اجراءات تعليق نشاطات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي، مما يسمح للنوادي والرابطات الاتحاديات الرياضية بتنظيم جمعياتها العامة لسنة 2019.