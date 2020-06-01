خارطة طريق السلطة لتجاوز الأزمة

إجراءات لتهدئة الجبهة الاجتماعية

رفع الحجر التدريجي على النشاط العمومي

خلص اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة، المسؤول الأول في البلاد، عبد المجيد تبون، إلى إصدار جملة من التوجيهات في ظل الفترة الحرجة التي تعيشها الجزائر، على غرار باقي دول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، في حين تم تأجيل العروض الخاصة، بكل من المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والوزارتين المنتدبتين التابعتين لها، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى الاجتماع القادم.

قرر الرئيس تمديد صرف منحة 10 آلاف دينار،إلى غاية انتهاء جائحة كورونا، دراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين، بفعل فيروس كوفيد-19، والذين تم إحصاؤهم، إلى حين انتهاء الحجر المنزلي، مقدما بالمناسبة تعليمات للولاة، بالإبقاء على القائمة مفتوحة، حتى يتمكن الذين تخلفوا من تسجيل أسمائهم.

و كلف الرئيس، كل من وزيري الصناعة والمناجم، والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والغرف الجهوية، وتحت إشراف الوزير الأول، بإعداد دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين، من جائحة كورونا، واقتراح حلول حول كيفية مساعدتهم، بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب.

رفع الحجر التدريجي على النشاط العمومي

كما طالب الرئيس، وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي، بهدف تخفيض فاتورة الواردات، وتلبية احتياجات السوق الوطنية، مؤكدا على ضرورة تنوير القطاع الصناعي، من أجل التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة، مع الإسراع في تطهير العقار الصناعي، بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار، في كل من قطاعات الصناعة، والفلاحة والعمران، مشددا بالمناسبة، على ضرورة إحصاء الثروات المنجمية الوطنية، بالتعاون مع الكفاءات الوطنية والأجنبية.

وفي سياق متصل، أمر رئيس مجلس الوزراء، آيت علي، بمنع استيراد السيارات الملوثة، ووضع برنامج استعجالي يطبق فورا، لمواصلة الإنتاج والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا، ريثما تصدر القوانين الجديدة المؤطرة، لقطاع الصناعة والاستثمار، بشكل يضمن فتح مجال الاستثمار الحقيقي، بنصوص شفافة وفعالة، محفزة للفاعلين الوطنيين والأجانب، بما يسمح بخلق قيمة مضافة قابلة للدوام، عبر الاستغلال العقلاني لموارد البلاد.

و أكد رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، على إلزامية رفع الحجر تدريجيا، على قطاع البناء والأشغال العمومية، مطالبا في السياق ذاته، بالبحث مع الشركاء الاجتماعيين، عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا، عن بعض المهن والنشاطات التجارية، ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء، بما في ذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة، على حياة المواطن بعد طول توقفها، في ظل احترام الإجراءات الوقائية، لمنع انتشار كورونا.

تحرير الطاقات الفلاحية المجمدة قبل نهاية جوان

أمر وزير الدفاع الوطني، ولاة الجمهورية بإحصاء مفصل للفلاحين، الذين ينتظرون الربط بالشبكة الكهربائية بما في ذلك، المصانع الجاهزة التي تنتظر الربط الكهربائي، مركزا بالأخص على المصانع جاهزة منذ أكثر من سنة، قبل نهاية جوان، وذلك قصد تحرير الطاقات المجمدة في الفلاحة والصناعة، مركزا على ضرورة الربط الفوري لهؤلاء بالشبكة الكهربائية، قبل نهاية شهر جوان القادم، مؤكدا أن الاهتمام بهؤلاء، لا يقل أهمية عن اهتمام الدولة بمناطق الظل.

اعتماد الثامن ماي “يوما وطنيا للذاكرة”

من جانب آخر، دعا المسؤول الأول في البلاد، المواطنين إلى رفع الراية الوطنية فوق كل منزل في المناسبات الوطنية، مشيرا أن العلم الوطني هو القاسم المشترك بين الجزائريين، هو حب الوطن، والتمسك ببيان أول نوفمبر، وتقديس الشهداء، مؤكدا خلال اجتماعه، بمجلس الوزراء، أنه سيبقى في مقدمة انشغالات الدولة، لتحصين الشخصية الوطنية، وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة، والمجاهدين الأخيار.

حيث قال الرئيس تبون، إنه من حق الجزائريين أن يكون لهم يوم وطني للذاكرة، مصادقا بذلك على المشروع التمهيدي لقانون، يتضمن اعتماد الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة، ومؤكدا على أنه لا مساومة على تاريخنا ونخوتنا الوطنية، مضيفا أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية ليس بنزعة ظرفية، وإنما واجب مقدس لا يقبل أي مساومة، مطالبا في نفس الصدد، بالإسراع في إطلاق قناة تلفزيونية للذاكرة والتاريخ، بمستوى عال وذات صدى دولي.

وسام “عشير” للراحلة عائشة مباركي

وتزامنا مع ذكرى رحيل رئيسة جمعية اقرأ، عائشة باركي، انتهز رئيس الجمهورية فرصة الاجتماع، لمنح الراحلة وسام الاستحقاق “عشير”، وهذا نظيرا لمساهماتها الكبيرة، في معركة محو الأمية، لاسيما في أوساط المسنين، وخاصة النساء في الأرياف، والمدن الداخلية، معطيا بالإضافة إلى ذلك، تعليمات لمنح صفة “جمعية ذات منفعة عامة” لجمعية “اقرأ”، التي أفنت عليها الفقيدة حياتها، خدمة للشعب والوطن.

كما أمر الرئيس تبون، بإعداد قائمة بأسماء الجمعيات المدنية المؤهلة التي قدمت خدمات للمجتمع، ولعبت دورا كبيرا في جمع التبرعات وتوزيعها على المتضررين، عبر التراب الوطني، خلال جائحة كورونا، مشيدا بالمجهودات التي قامت بها، والتي ساهمت حسبه، في ترسيخ وتعزيز التضامن والتراحم بين أبناء الشعب، ومساعدة الدولة على التصدي لفيروس كوفيد-19.

مريم خميسة