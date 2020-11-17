حين يميع “الخبر ” وتتراجع القيم

بقلم: د.محمد مرواني

تواجه بشكل واضح ساحة النشر الاعلامي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي سيلا جارفا من الاشاعات التي تنتشر على صفحات مجهولة أو يشارك مستخدمون قصدا أو عن غير قصد في نشرها عبر خدمات التشارك والتعليق ويؤثر هذا المشهد المميع للنشر وهو غير إعلامي بالمرة على تقاليد وأعراف المهن الاعلامية خاصة ما تعلق بصحافة “الأخبار ” فالخبر الصحفي الذي يبقى نصا يجيب على اسئلة يحتاج أيضا لرصيد لغوي إعلامي ثري بالمعلومات والجمل الواصفة المعبرة المتناسقة يوظفها الصحفي بعد اكتمال جسم الخبر ليحدد العنوان الأكثر استقطابا وتأثيرا وهذه العملية هي في الأخير جزء من المهارات التي يكتسبها الصحفي عن طريق الممارسة والتفاعل مع الخبرات المهنية النموذجية .

كما أن الصحفي ونحن نتحدث عن المهارات مطالب بان يمتلك شبكة معتبرة من “المصادر ” وخاصة “المصادر ” التي تشكلت بواسطة ممارسته المهنية للعمل الإعلامي إذ قبل أن تكون هذه المصادر مصادر للخبر هي جزء من كفائته المهنية فشبكة العلاقات التي يكونها الصحفي مع شخصيات ومؤسسات لا يمكن ان نعتبرها أمرا عاديا تفرضه المهنة بل هي مهارة يجب ان توضع في خانة مهارات الصحفي ونجاحه المهني

معطى آخر يجب التركيز عليه ونحن نشير لظاهرة “الأخبار الكاذبة ” وتأثيرها على النسق الاجتماعي والمهني هي مسالة تحديد ماهية “الصحفي ” الذي وان عرفته التشريعات القانونية وحددت كيانه الوظيفي والمهني إلى ان المستجد هو انخراط قطاع واسع من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في عملية نشر “الأخبار ” وهي جزء من أنشطة الممارسين للعمل الصحفي سواء في منابر الإعلام التقليدي أو نيو ميديا وانخراط قطاع واسع من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في عملية النشر الإعلامي للأخبار رغم افتقار هذا النشر والبث لعناصره التقنية والفنية والإعلامية يجعلنا امام تعريف آخر للصحفي الذي يجب عليه ان يتواجد في تقديري عبر منصات الإعلام الجديد ليوسع نشاطه المهني ويحيد في نظري كل الممارسات التي تلغي كيانه .

وأعتقد أن اتجاه الصحفيين إلى نشر أعمالهم الصحفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر ظاهرة صحية ويجب تثمينها لأنها في نظري تتيح بناء رأي عام أكثر حيطة وحذرا من السيل الجارف من الأخبار الغير صحيحة ثم يجعل ثقافة التضليل محدودة .

كما اننا نشاهد ونحن امام بيئة اعلام جديدة مغايرة تنتشر بها المضامين والأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي ان الدور التحسيسي للصحفي لتوعية الجمهور بظاهرة “الأخبار الكاذبة ” يكاد ينعدم إذ نجد في غالب الأحيان الممارسين في موقع من يبحث عن “صحة ” خبر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونرى البعض الآخر يتفاعل معه وهذا يؤشر عن عجز مهني ومعرفي للممارس للوظيفة الاعلامية .

وانطلاقا من هذا نعتبر أن انخراط الصحفيين في نشر أعمالهم الصحفية بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبالاعتماد على تقنيات تضيف للنص مواد سمعية بصرية يعتبر من المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها الصحفي ويمكن أن يحيد هذا الاداء التفاعلي الفعال من ” الإشاعة .

ولهذا فإن الاشاعة لا يمكن اعتبارها إلا جزءا من التمييع الذي طال المجال الإعلامي خاصة في الشق الذي يتصل بعملية ” النشر الصحفي ” للأخبار فترى قطاعا واسعا من الناشرين لا يقدمون أنفسهم للقارئ وهم ينشرون بكثافة ” الأخبار ” كما لا يحيلون المتلقي إلى رصيد من المرتكزات والمرجعيات الاساسية التي تم على أساسها نشر ” الخبر ” وهو غير ” صحيح ” وكل هذا في اعتقادي اثر بشكل كبير على كيان إعلامي تضرر كثيرا من فوضى النشر الإعلامي ومن اختلاط الأخبار الصحيحة بالأخبار الكاذبة والإشاعات فوقعت العديد من المؤسسات أمام خيار مر وهو الرد على اشاعة تجاوزت حدود المحلي والاشتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجماعات وأفراد .

وهنا يكمن الضرر العميق الذي تسببه الاشاعة على القيم المهنية والاخلاقية الضابطة للعمل الإعلامي ولنشاط الصحفي بشكل عام فالمسالة اخلاقية باميتاز فلا يمكن السماح لقطاع واسع من المستخدمين للاشاعة لاغراض عديدة بالتواجد في فضاء اتصالي افترضاي حساس يستقطب قطاعا واسعا من السمتخدمين كما ان قدرات التفريق بين الخبر الصحيح و” الاشاعة قد لايكون متاحا للجميع انطلاقا من مستوى التمحيص والتدقيق وكفاءة وانخراط اي فاعل في العمل الإعلامي ومعرفته بمجريات العمل الإعلامي وصدقية الاخبار المتداولة وهذا في حد ذاته تحدي اخر موجود يواجه المؤسسات الاعلامية التي تسعى إلى اثبات مصداقيتها في نشر الاخبار أو السبق الصحفي .

ان عدم التصدي بشكل صارم للاشاعة في مواقع التواصل الاجتماعي والسماح بهذا التمييع الذي يطال المؤسسات والكيانات الاعلامية وفضاءات النشر الإعلامي الفعالة اضراراه خطيرة للغاية عى المجتمع والدولة فالخبر مسؤولية ونشره يمر عبر ادبيات واخلاقيات واعراف مهنية اعلامية ولا يمكن ان تكون هذه العملية اعتباطية أو متاحة للجميع فالمهن لا تؤطر بهذا الشكل وممارسة الإعلام ليس لعبة بيد من لا يفرق بين الانواع الصحفية ويدعي باسم صحافة المواطن انه صحفي بديل لاعلام مهما كان يبقى الاعلام المؤطر والمقنن .