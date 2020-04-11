حواجز بمداخل المدن ومخارجها ودوريات رجلة وراكبة

* توقيف 1114 مخالف ب13 ولاية غربية

* حجز 328 سيارة و120 دراجة نارية

باشرت مصالح الولايات الغربية وخاصة وهران، تلمسان ومستغانم في تطبيق مخطط أمني خاص للتصدي للمخالفين لإجراءات الحجر الصحي تفاديا لتوسع دائرة الإصابة بفيروس كوفيد 19 المعروف بوباء الكورونا.

هذا وحسب بيانات مصالح الأمن لهذه الولايات فأن مصالحها قد باشرت في تطبيق المخطط بالولايات الثلاث (وهران ، تلمسان ومستغانم ) في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال فيما تنطلق بباقي الولايات في حدود الساعة السابعة مساءا ، ويعتمد هذا المخطط الذي يتم بالشراكة مع أعوان الدرك الوطني على إقامة حواجز أمنية بمداخل المدن ومخارجها مع تنظيم دوريات راكبة وأخرى راجلة لتوقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء خاصة في ظل رفض الانصياع لقرارات الحجر الصحي الذي يعد وقاية من توسع الإصابة بالفيروس ، هذا وأشارت بيان الأمن أنه يتم إحالة السيارات المخالفة على محاشر البلديات في حين يحال المخالفون على القضاء ، هذا واشارت بيانات الشرطة الجهوية للغرب أن أعوانها تمكنوا من توقيف ما يزيد عن 1114 مخالف للحجر ب13 ولاية غربية وحجز 328 سيارة و120 دراجة نارية حولت إلى الحجر.

م.ب