حواجز أمنية على مداخل البليدة تطبيقا لقرار الحجر الصحي

نصبت الوحدات الأمنية، حواجز على مختلف مداخل ومخارج ولاية البليدة، منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، فرض الحجر الصحي الشامل على هذه الولاية.

القرار الذي كان من بين مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، سرعان ما دخل حيز التنفيذ، حيث تم تنصيب حواجز أمنية على طول مداخل ولاية والبليدة، كما تم تنصيب نقاط تفتيش على محاور عديدة.

كان لزاما على المواطنين المجبرين على دخول العاصمة، والذين استثناهم قرار المجلس الأعلى للأمن، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، مساء الاثنين، إظهار وثيقة صادرة من المصالح الأمنية (الدرك الوطني)، للسماح لهم بالعبور نحو العاصمة أو مدن أخرى. ويتعلق الأمر فقط بالشاحنات والمركبات التي تقوم بنقل السلع والبضائع.