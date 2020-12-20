حملة وطنية لإعادة فتح المدارس القرآنية

د.مرواني محمد

في الوقت الذي كانت تقضي فيه الكثير من العائلات الصيف على الشواطئ والتنزه عبر مختلف المناطق السياحية تتجه أسر أخرى إلى تسجيل أبنائها من الأطفال والمتمدرسين في “الكتاتيب والمدارس القرآنية ” التي مازالت تستقطب المئات من الأطفال الذين يتجهون إلى المدرسة القرآنية لحفظ كتاب الله في جو تنافسي رائع يزرعه معلمون وأئمة يسهرون على تأطير هذه المدارس والكتاتيب بشكل يومي وبإرادة صلبة للحفاظ على سنة حميدة في المجتمع الجزائري وهي تصدير حفظة الله كتاب الله الى المساجد لحمل رسالة العلم والإمامة ونشر تعاليم المرجعية الأصلية في وجدان الامة غير أن ” الوباء الفتاك ” فرض غلق المدارس لدواعي صحية غير ان مطالب تجددت لإعادة فتح المدارس القرآنية عبر تدابير مكيفة والوضع الصحي وهذا بعد الدور الذي اسست له في تكوين الشباب والأطفال الحافظين لكتاب الله

أطفال يتنافسون على ختم القران الكريم….

مع بداية كل موسم اصطياف الذي يستهوي الكثير من العائلات والأسر إلى التنزه وقضاء عطلة الصيف على الشواطئ وزيارة مختلف المناطق السياحية تستثمر عائلات أخرى لها أطفال متمدرسون في توجيه أبنائها إلى المدارس القرآنية ،والكتاتيب التي تتواجد عبر العديد من البلديات ،وحتى في المناطق الريفية إذ تعج هناك بالأطفال المتمدرسون الذين يحفظون كتاب الله ويتنافسون على ختم القرآن في جو رائع من المحبة ،والأخوة والإخلاص في تلاوة وحفظة كتاب الله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويتجه أطفال بقرية “سيدي لخضر بن خلوف ” شرق ولاية مستغانم إلى مدرسة ضريح “الوالي الصالح والمجاهد سيدي لخضر بن خلوف لحفظ القرآن الكريم يستقبلهم شاب من خيرة شباب قرية أولاد سيدي لخضر بن خلوف وهو الشيخ “لخضر بوفرمة ” الذي يؤطر ويشرف على “المدرسة القرآنية ” منذ سنوات وهي مدرسة يقصدها العشرات من أطفال هذه القرية الصالحة المباركة على حد تعبير العديد من زوارها ومن يقف على زيارة تاريخ معلمها التاريخي ،والديني ،وهو ضريح سيدي لخضر بن خلوف المجاهد المرابط الذي قهر المستعمر الاسباني ،ويقصد العشرات من أطفال سيدي لخضر بن خلوف المدرسة القرآنية بالمنطقة وتجدهم بالمدرسة منذ الثامنة صباحا إلى غاية العاشرة والنصف صباحا يتلون القرآن بصوت واحدة ،وعلى تلاوة واحدة هي “ورش” يرافقهم يوميا معلم المدرسة الذي يعتبر من خيرة حفظة كتاب الله الذين كونهم الشيخ الحافظ لكتاب الله الشيخ بوكروشة الحاج رحمه الله الذي واصل بعد الشيخ العلامة ابنه الشيخ محمد بوكروشة رسالة العطاء وتدريس القران والشريعة

عادات اصيلة بالمدرسة القرآنية

هذا ولمن ترعرع في بيوت الله والكتاتيب والمدارس القرآنية يعرف انه مطالب يوميا وأمام معلم المدرسة بمراجعة ما يسمى ب”الثمن ” و”الحزب ” من كتاب الله إذ يتقدم الطالب مهمها كان سنه بقراءة الثمن والحزب دون كتاب ولا لوح ليعرف المعلم مدى اجتهاده في حفظ كتاب الله والحفاظ على أحزابه ويتنافس الأطفال على هذا النشاط اليومي داخل المدرسة القرآنية في مشهد رائع يعبر فعلا عن حب وحماس العشرات من أطفال الوطن على حفظ القرآن والترعرع في منبت طيب أصيل يحفظ المرجعية الأصيلة وتجد العشرات من المدارس القرآنية مفتوحة أمام الأطفال والمتمدرسين وحتى البنات يتنافسون على حفظ القرآن وتلاوته ،والمشاركة في مختلف المسابقات والتظاهرات الدينية التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية ،والأوقاف لتحفيز حفظ كتاب الله خاصة في المناسبات الدينية ومازالت تحتفل العائلات بأبنائها الذين يحفظون أحزابا من القرآن الكريم ويحافظون عليها بكل إرادة رغم المشاغل والانشغالات ليعود مطلب فتح المدارس القرآنية إلى الواجهة بعد غلق دام لأشهر يناشد فيه أولياء التلاميذ فتحها لإعادة النشاط إلى أبنائهم والحفاظ على سنة أصيلة حميدة في التعليم القراني الذي يحافظ على المرجعية الدينية ويبني جيلا جديدا من حفظة كتاب الله وينشط أساتذة ونشطاء جمعويون في هذه الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

“تزيين اللوحة المحفوظة”

وفي عادة طيبة مازال يحتفظ بها العديد من المشايخ والأئمة الذين تتلمذوا في حفظ القرآن على علماء مازالت البلاد في حاجة لحضورهم وعطائهم تتزين اللوحة الكريمة التي يقرا فيها الطالب ايات الله الحكيم ويمحيها ب”الصرصار ” ليكتب عليها بالقلم آيات أخرى من كتاب الله تتزين هذه اللوحة الطيبة كلما بلغ الطالب حزبا من الأحزاب فيبادر هو وعائلته بإكرام الشيخ المعلم ،وطلبته بالمدرسة القرآنية ويقومون بجلب “قهوة وحلويات ” فيما يسمى ب”الزردة ” وهي إكرامية توزع على الأطفال والطلبة صباحا أو مساءا بعد صلاة العصر في جو بهيج واحتفالي بتألق الطالب في وصوله إلى حزب من أحزاب القرآن الكريم ورغم أن هذه العادة والسنة الطيبة تعتبر مناهم صور الاحتفال في المدارس القرآنية إلى أن التحفيز يبقى ضروريا حسب ما أشار عدد من المعلمين للقرآن الذين يلحون على تحفيز الطلبة ودعمهم خاصة وأنهم أطفال يتنافسون في جو بهيج على حفظ وختم القرآن الكريم الذي يبقى من أهم ركائز المرجعية الدينية الأصيلة

المدارس القرآنية.. منبر للحفاظ على المرجعية

هذا وأشار لنا عدد من أولياء الأطفال المتمدرسين على أن الدعم الذي تبديه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للمدارس القرآنية رغم أهميته إلى أنه يحتاج لمجهودات أكبر وأوسع تنطلق في البداية من دعم “المعلم ” الذي يسهر على تعليم القرءان الكريم للأطفال الذين يتنافسون على ختم القرآن في سن مبكرة وطالب عدد من الأولياء الذين استطلعنا رأيهم بدعم معنوي ومالي للمعلمين والطلبة ودعم إنجاز المدارس القرآنية في الأحياء السكنية الجديدة ومرافقة هذه المدارس في الصيف وتنشيط عملها الهام الديني والتربوي الذي تقوم به خلال موسم الاصطياف خاصة ورغم المسابقات العديدة التي تقوم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتنظيمها لفائدة حفظة كتاب الله إلى أن هذا المجهود يحتاج لإستراتيجية وطنية لدعم المدارس القرآنية والحفاظ علي نشاطها وكيانها القوي والفعال في دعم المرجعية الدينية في الجزائر كما أن اعادة فتح المدارس القرآنية عبر تدابير مكيفة وقائية يراه أولياء التلاميذ متاحا بعد إعادة فتح المؤسسات التربوية وفق البرتوكول الصحي.