حملة تضامن واسعة مع الشقيقتين المقصيتين من اجتياز إمتحان البكالوريا بتمنراست

أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي حملة تضامن واسعة مع الشقيقتين المقصيتين من إجتياز إمتحان شهادة البكالوريا أمس.

ولقيت الشقيقتان إستحسانا واستعطافا واسعا من قبل الشعب الجزائري بعد إقصائهم في آخر لحظة من الظفر بحلم العمر.

وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم جراء هذا الإجراء الذي قام به مدير المركز والحارس الذي أغلق الباب في وجه الفتاتين.

كما استعطف الشعب الجزائري صورة والد الشقيقين الذي بقي مكتوف الأيدي وعيناه مملوءتان بالدموع بعدما خاب أمله بالفرح بابنتيه.

وطالب العديد من المواطنين بإنصاف الشقيقتين خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها الجزائر على غرار دول العالم.

وأوضحت إحدى المترشحتين من أمام باب المركز، بأنها وشقيقتها التي أُقصيت معها، وصلتا إلى مركز إجراء الإمتحان في حدود الساعة الثامنة أين تم منعهما من الدخول بعد توزيع الأسئلة على الممتحنين.

كما استنكرت الفتاة القرار الذي أبلغهما به مسؤول المركز القاضي بإصائهما من الدورة بصفة نهائية وعدم الرجوع لإجتياز