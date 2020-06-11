حملة تحسيسية وتوعوية بأهمية ارتداء الكمامة الوقائية

قامت اليوم غرفة الصناعة التقليدية والحرف تحت اشراف المدير العام السيد كالي عز الدين بمبادرة انسانية تمثلت في حملة تحسيسية وتوعوية هدفها تذكير المواطنين باهمية ارتداء الكمامة الوقائية بشكل دائم واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تفشي الفيروس.

قام بافتتاح فعاليات اليوم التحسيسي السيد كالي عز الدين مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف كما شاركه اعضاء وممثلي الغرفة والبلدية والدائرة الادارية لباب الوادي.

تجند لهذه الحملة التحسيسية مجموعة من الحرفيين حيث قامو بتوزيع اكثر من 2000 كمامة وقائية بصفة مجانية لتذكير المواطنين باهمية ارتدائها الدائم في الاماكن العمومية والتعريف بنقاط البيع على مستوى الجزائر العاصمة وان كمية الكمامات متواجدة بكميات معتبرة ويمكن اقتناءها عن طريق غرفة الصناعة التقليدية والحرف.

سارة يوبي