“حمس”: مقري تماثل للشفاء والجامعة الصيفية ستنظم من 26 إلى 29 أوت الجاري

أعلنت حركة مجتمع السلم، عن استئناف رئيس الحركة لنشاطه تدريجيا بعد تماثله للشفاء من فيروس “كورونا”، وتنظيم الجامعة صيفية من 26 إلى 29 أوت الجاري.

وقالت الحركة، في بيان أعقب اجتماع المكتب التنفيذي الذي حضره عبد الرزاق مقري، أن الجامعة الصيفية التي ستنظم في الفترة ما بين 26 إلى 29 أوت الجاري، ستكون جلستها الافتتاحية حضورية بمشاركة الفعاليات السياسية والمجتمعية الوطنية، وثلاثة أيام افتراضية بمشاركة عدد معتبر من المفكرين والعلماء من مختلف الدول.

واعتبرت الحركة أن معالجة ظاهرة البيروقراطية والظلم والحقرة التي يتعرض لها المواطنون في مختلف المؤسسات وطنيا ومحليا يتم من خلال تجسيد دولة الحق والقانون، والشفافية وفاعلية المؤسسات وعصرنة الإدارة، وتجسيد مشروع الانتقال الرقمي وليس بارهاق ميزانية الدولة بهياكل جديدة أثبتت التجربة فشلها وعدم جدواها في بلادنا.