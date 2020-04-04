حمس تدعو إلى أخد العبرة ومباشرة إصلاحات حقيقية

اتفق نواب حركة مجتمع السلم، أمس، في اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد، على اقتطاع مبالغ مالية، من رواتبهم الشهرية، دعما لولاية البليدة، بصفة خاصة، خدمة للوطن والمواطن.

وأفادت حمس، في بيان لها، أن الكتلة البرلمانية للحركة قد اجتمعت عن بعد، تحت إشراف رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، وبحضور رئيس مجلس الشورى الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني، حيث تم خلال الاجتماع عرض تقارير النواب، عن مساهماتهم في مواجهة وباء كورونا، وتعاونهم على المستوى الصحي والمعيشي، وحالات التنسيق والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، والسلطات مركزية ومحلية.

وأوضح ذات البيان، أن الاجتماع خلص لعدة نتائج، من أبرزها تثمين وتدعيم قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني، في الاقتطاع العام من رواتب النواب، دعما وتضامنا مع بلدنا في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا في نفس السياق، إلى قبول نواب حمس، مسألة اقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم، دعما لولاية بليدة.

كما أثنى نواب حركة مجتمع السلم، بالغرفة السفلى للبرلمان، على إطارات ورجال الصحة، والحماية المدنية، والأسلاك الأمنية، على ما يبذلونه من جهود، وتضحيات خدمة للجزائريين، في هذا الظرف الصعب، مطالبين المواطنين إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر، واحترام القواعد الصحية، وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي.

ودعت الحركة بالمناسبة، الوزير الأول، للتكفل العاجل بالنقائص المسجلة، على مستوى الهياكل والمرافق الصحية، من حيث التجهيزات الطبية والتأطير، أكثر بالطواقم الطبية.

في حين، ختمت الحركة بيانها، الذي تحوز “الوسط” نسخة منه، بقولها: نهيب برئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان بغرفتيه، وكل مؤسسات الدولة، بضرورة أخذ العبرة من هذه الجائحة التي أصابت العالم، وذلك من خلال مباشرة الإصلاحات الحقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يتيح للجزائر الخروج من أزمتها، على مستوى كل القطاعات الوزارية، وبناء اقتصاد حقيقي و مؤسسات فاعلة ومنتجة.

مريم خميسة