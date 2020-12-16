حمس تتحفظ على لجنة تعديل قانون الانتخابات

أطراف تروج للمرحلة الانتقالية باستغلال مؤسسات الدولة

أعربت حركة حمس بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري عن تحفظها على اللجنة المشرفة على تعديل قانون الإنتخابات، داعية إلى الاستفادة من الأخطاء السابقة والتراجع عن اعتماد سياسة الأمر الواقع التي لم تفلح أبدا في إصلاح أوضاع البلد.

رفعت حركة مجتمع السلم من خلال بيان لها لصالح اعتماد الحوار والتوافق الوطني لتوفير الشروط المناسبة لبعث مسار انتخابي شفاف وعادل ونزيه، في حين عبرت عن تحفظها على اللجنة المشرفة على تعديل قانون الانتخابات

وحذرت حمس من مخاطر المراحل الانتقالية التي تدعو لها بعض الأطراف لتنفيذ مخططاتها باستغلال مؤسسات الدولة، داعية كل القوى الوطنية، سلطة ،ومعارضة،إلى أن نتحلى جميعا بالإيجابية والمسؤولية وإعطاء الأولوية لحل الأزمات بدل تعميقها

وعبرت الحركة عن ارتياحها بتحسن الوضع الصحي رئيس الجمهورية على إثر خطابه للشعب الجزائري في أول ظهور له،مع التمنيات له استكمال الشفاء والعافية والعودة في أمان لأرض الوطن.

وجددت حركة مجتمع السلم رفضها للتدخل السافرالمغرض للبرلمان الأوروبي الذي ينم عن مقاصد استعمارية مكشوفة للتفريق بين الجزائريين والاعتداء على هويتهم، وابتزاز المؤسسات الرسمية الجزائرية استغلالا للأزمات التي تعرفها البلاد.

و شددت الحركة استنكارها الشديد، بأشد عبارات الاستنكار قرار التطبيع الآثم، الذي أقدم عليه النظام المغربي، وجلب القوى الصهيونية والاستعمارية إلى منطقنا، وتُشيد بالهبة الكبيرة للشعب المغربي ضد هذا الانحراف، كما هي عادته دوما بخصوص القضية الفلسطينة، وتتمنى له الثبات والتوفيق حتى إسقاط القرار رغم القمع الحكومي المسلط على المحتجين.

و دعت الحركة كل القوى الجزائرية، سلطة ومعارضة، إلى التقدير الصحيح للمخاطر الجسيمة التي تتهدد الجزائر على طول حدودها، والتي فا قمتها المخططات التطبيعية المغربية، وإلى جمع الشمل والعمل المشترك وتوحيد الكلمة والتعاون من أجل ضمان الحريات وإصلاح الأوضاع الداخلية، وحماية البلد معا وتيئيس المتربصين من النيل منه.

إيمان لواس