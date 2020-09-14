حمس تتأرجح بين المهادنة و التصعيد

* صاغور: تغير خطاب حمس تكتيكي

* بوهديل: التلون السياسي حسب الظروف

قبل أسابيع صرح رئيس حمس في حوار له مع موقع سبق برس أن حزبه مستعد لدعم الرئيس عبد المجيد تبون خارج الحكومة ، في حين يهاجم اليوم توجه السلطة و طريقتها في تمريرالتعديل الدستوري فضلا عن انتقاد تصريح وزير العدل بلقاسم زغماتي، على خلفية “توجيه الوثيقة الدستورية وفق أجندة السلطة وبعيدا عن الاقتراحات التي وصلت لجنة تعديل الدستور، مما يره البعض تحولا يستحق التوقف عنده.

تحولا لافتا خاصة مع امتناع الكتلة البرلمانية لحمس التصويت على مشروع التعديل الدستوري في البرلمان تاركة القرار الأخير لمجلس الشورى ، فاعلون و ناشطون في تصريح خصو به جريدة ” الوسط ” اعتبروا بأن تغير خطاب حمس تكتيكي للحفاظ عل المكاسب المحققة و محاولة للتموقع في المرحلة المقبلة تفاديا للإقصاء من الاستحقاقات المقبلة .

نيران مقري اتجاه السلطة و زغماتي

هاجم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري السلطة بعدما كان مستعدا في الأمس القريب لدعم تبون خارج الحكومة، معتبرا بأن السيطرة والهيمنة ماتزال موجودة في البلاد، لافتا بأن الأحزاب والمنظمات الفاعلة ينظر إليها كتهديد للسلطة.

واعتبر مقري بأن من يحكمون البلد لا يحبون الأحزاب الجادة في صورة حركة مجتمع السلم”، وأكد بالمقابل أن تشكيلته السياسية تحمل مشروع بناء وتشييد، داعيا الموجودون في السلطة إلى الاقتداء بمصير المتجبرين الموجودين في السجون حاليا والذين كانت لهم إمكانيات كبيرة، وطالبهم بأن لا يغامروا بالبلاد والاستفادة من تجربة الحراك الشعبي، في حين اعترف بأن الجزائر مستهدفة بصفة خاصة على غرار البلدان العربية والإسلامية، وأضاف في هذا السياق:” الذي يحفظ البلد هو وحدتها والوضع الحالي صعب والجزائر ضعيفة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا”.

وفتح مقري النار على كلمة وزير العدل دون تسميته:” لما نسمع مسؤولا يقول إنه يجب أن نعرف من يكون ويجب أن نعرف أمازيغيتنا، يجب أن تكون العبارة الكاملة فهذا الشعب اخترقت أعراقه بين الأمازيغ والعرب، الشعب الجزائري تبنى الإسلام وتبنى العربية بإرادته”.

في نفس السياق فتح رئيس حركة مجتمع السلم النار على رفيقه السابق رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة – دون تسميته- واتهمه بالمتاجرة بقضية الهوية وجعلها سجلا تجاريا في خطابه السياسي والقيام بأفعال معاكسة، في إشارة إلى تصويت نواب حزبه لصالح مشروع الدستور.

عبد الرزاق صاغور

تغير خطاب حمس تكتيكي

أكد المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور بأن تغير خطاب حمس تكتيكي للتموقع في المرحلة المقبلة وللحفاظ على المكاسب المحققة، وتحقيق مطالب جديدة، تفاديا للإقصاء الحركة من الاستحقاقات المقبلة.

اعتبر المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور في تصريح خص به جريدة “الوسط” بأن خطاب حمس على العموم هو خطاب المعارضة، لافتا بأن انتقاد مقري لزغماتي هدفه التموقع من جديد، قائلا:” زغماتي يمثل الحكومة والدولة، وهو يتكلم باسم الرئيس، وأي انتقاد له هو انتقاد للهيئة التنفيذية”.

وأشار المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور بأن حركة مجتمع السلم تسعى للتموقع مجددا حفاظا على المكاسب المحققة ولتفادي إقصائها من الإستحقاقات المقبلة، مبرزا بأن حمس تنتقد لتحقق مطالبها، ولتثبت بأنها موجودة في الساحة السياسية “.

بوهديل رضوان

التلون السياسي حسب الظروف

فتح المحلل السياسي بوهديل رضوان النار عل حركة مجتمع السلم، معتبرا بأن حمس معروفة بالتلون السياسي حسب الظروف، وسياسة مسك العصا من الوسط، لافتا بأنها تسعى للبحث عن دور جديد في المرحلة المقبلة و تغير خطابها وفق المصالح .

أكد المحلل السياسي بوهديل رضوان في تصريح خص به جريدة “الوسط” بأن حركة مجتمع السلم تبحث عن دور جديد على غرار من الأحزاب التي لم تقدم الجديد، لافتا بأنها تريد التموقع وإعادة البحث عن التواجد في المشهد السياسي مستقبلا.

واعتبر بوهديل رضوان بأن حمس تنتهج سياسة مسك العصا من الوسط محاولة لإرضاء الجميع، مشيرا بأنها معروفة بالتلون السياسي حسب الظروف و الإصطفاف مع الفائز، قائلا:” حمس تريد البحث عن دور جددي في المرحلة المقبلة، و تحاول إرضاء الجميع بما فيهم السلطة ،حمس ضخمت إعلاميا و هي تحاول الحفاظ على الصورة النمطية تخوفا من الإقصاء في المرحلة المقبلة “، مضيفا:” حمس قاطعت الرئاسيات لأنها تتخوف من الصندوق، و الصرع الذي كان داخل الحركة هو من منع مقري من الترشح”.

و في السياق ذاته ، قال المتحدث:” حركة مجتمع السلم انتهت بوفاة نحناح ، كحزب سياسي فقط الكاريزما السياسية، و مشاركتها السياسية ضعيفة ، يسعى من خلالها للحفاط على الاستمرارية و الصورة النمطية “.

من إعداد: إيمان لواس