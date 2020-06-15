حماية المستهلك تقترح جملة من الإجراءات لاقتناء أضحية العيد في ظروف جيدة وبأسعار معقولة

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الإثنين، لاتخاذ جملة من الإجراءات لحماية المواطنين من جائحة كورونا وكذا ديمومة الخدمات لإشباع حاجيات المستهلكين، تزامنا واقتراب عيد الأضحى المبارك.

واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم، أن اتخاذ التدابير التنظيمية من الأمور الضرورية لوفرة المنتوج وبسعر مقبول، مع ضمان نوعيته وكذا اقتنائه في ظروف صحية تتماشى والتوصيات العامة للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

وتقول المنظمة أن هذا الأمر يستلزم تضافر جهود عدة قطاعات وليس قطاعا واحدا، وبدء التدابير في أقرب وقت وذلك من خلال فتح أسواق الماشية النظامية في المدن أسبوعين قبل عيد الأضحى مع توفير الأضاحي من الموالين مباشرة، مع تسهيل المجال للموالين في المناطق السهبية بالتنقل إلى المدن الكبرى وهذا لأجل القضاء على كل أنواع المضاربة.

كما أكدت على ضرورة مضاعفة عدد الأسواق واللجوء للمساحات الكبيرة تفاديا للاكتظاظ والازدحام مع توفير كل شروط الراحة الأمان، بالإضافة إلى إلزامية العمل بوصول المعاملات التجارية مع تبيان جميع معطيات الموال عليها وتوفير نقاط ذبح جوارية مفتوحة، مجهزة على الأقل بالمياه و قنوات الصرف الصحي لأجل القضاء على المظاهر السلبية الناتجة عن غياب فضاءات ذبح ملائمة.