حماية البيئة وتنظيم قطاع الصيدلانية على طاولة تبون غدا

يترأس الاحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجتماعا لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي لدراسة العديد من الملفات الراهنة في مقدمتها ملف البيئة وملف تنظيم قطاع المواد الصيدلانية

وبحسب مانقلته التلفزيون العمومي فان الرئيس عبد المجيد تبون سيترأس غدا الأحد اجتماع اخر لمجلس الوزراء بجدول اعمال مكثف حيث سيتم دراسة ملف البيئة وإجراءات تنظيمية ذات علاقة بقطاع المواد الصيدلانية وجائحة كورونا التي دفعته بالدولة الى إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحساس وجعله مستعد لمواجهة كافة الطوارئ الصحية والكارثية التي قد تعصف بالبلاد كما سيخصص مجلس وزراء اليوم لدراسة مشروعي أميريتين يخصان قطاع العدالة وملف التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.