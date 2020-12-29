“حماس” تُعزّي بوفاة المخرج السوري “حاتم علي”

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول-

قدّمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، تعازيها في وفاة المخرج السوري “حاتم علي”.

وقالت الحركة، في تصريح وصل “الأناضول” نسخة عنه “ننعى المخرج العربي السوري حاتم علي، ونتقدّم من الشعب السوري الشقيق، ومن ذوي الفقيد بخالص التعازي”.

وتابعت “برحيل المبدع علي، تفقد فلسطين صوتا من الأصوات العربية الوطنية التي عرفت كيف تدافع عن قضايا الأمة، من زاوية الفن والدراما التي تلامس قلوب الملايين”.

وأوضحت الحركة أن علي “قدّم أعمالا فنيّة عبّرت عن صوت العروبة الصادق نحو فلسطين وقضيّتها العادلة”.