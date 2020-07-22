حل البرلمان ليس غدا!

ها هو النصف الأول من عام 2020 قد مضى دون أن تمضي رياح التغيير بما اشتهته سفن الحراك وأجندات السلطة، لقد فرضت الأزمة الصحية رزنامة جديدة على جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية من سلطة وأحزاب ومنظمات وفعاليات مستقلة من الحراك، قد تجعل المرحلة المقبلة أبعد ما تكون عن كونها مجرد ارتدادات على الأزمة السياسية التي عاشتها الجزائر العام الماضي، بالنظر إلى أن الهدنة المفروضة على هذه الأطراف قد تتيح المجال لبلورة بدائل مفكر فيها مليا بعيدا عن التوتر والاحتقان اللذين اثارتهما هذه الأزمة.

لقد كان الجميع في وضع المترقب مع بداية هذا العام، إذ بعد انتخاب رئيس جديد وحل أزمة الشرعية كانت الأبواب مشرعة نحو تغيير استعراضي للمؤسسات يبدأ بمراجعة القانون الأساسي للبلاد قبل حل المؤسسات المنتخبة واستبدالها بمؤسسات جديدة تتلاءم مع مرحلة جديدة لم تتضح ملامحها بالقدر الكافي لدى السلطة ولا عند الطبقة السياسية المنهكة بسبب عدم قدرتها على مسايرة مطالب الحراك واحتوائها وتمثيلها، فضلا عن أن الأحزاب التي تمتلك الأغلبية في المجالس المنتخبة قد أصابها ما أصاب نظام حكم بوتفليقة من تصدع ووهن.

وها هو الكوفيد يغير المعادلات الموروثة مع بداية الثلاثي الثاني لهذا العام ويعطي فسحة للجميع ليستفيد منها في سبيل بلورة تغيير عميق مفكر فيه بروية كفعل وليس كرد فعل. ثم أن الإسراع في عملية التغيير قد لا يتيح فرصة للقوى الجديدة لتتهيأ سياسيا وتنظيميا لخوض المعركة السياسية لإنجاح هذا التغيير بما يستجيب لفلسفة الحراك ومطالبه كما لا يمنح فسحا جديدة لتجسير الهوة بين الأطراف المتصارعة. ومن جانب آخر تجرد العملية السياسية الجديدة من طابعها الاستعجالي الذي قد يوقع البلد في فخ إعادة إنتاج النظام المرفوض من منطلق أنه الكيان السياسي الأكثر استعدادا ماديا وهيكليا لخوض المعركة بالرغم من ضعفه السياسي.

يعيدنا ما نعيشه هذه الأيام إلى تجربة الانتقال السياسي الذي حدث بعد أحداث أكتوبر 1988 إذ أن الإصلاحات التي أطلقها الرئيس الشاذلي بن جديد وإن مست المنظومة الدستورية والقانونية القائمة إلا أنها لم تمس مباشرة بالمؤسسات الموروثة عن الحزب الواحد فقد استمر البرلمان إلى غاية انتهاء عهدته وكذلك المجالس المحلية ولم يدع الرئيس آنذاك لانتخابات مسبقة وظلت الحكومة حكومة حزب جبهة التحرير الوطني في مواجهة برلمان متكون من نواب كلهم من نفس الحزب ولو اختلفت آراؤهم وتوجهاتهم داخله، حتى أن حركية الإصلاح الدستوري والقانوني قد قادتها حكومة حمروش “الاصلاحية” وعرضت جميع نصوصها التعددية الديمقراطية على برلمان اعتاد التشريع لبقاء الحزب الواحد ومركزية التسيير واحتكار الدولة لأدوات الإنتاج الاقتصادي والفكري والثقافي.

غير أن محاولة الانتقال المؤسساتي لم تعرف طريقها نحو تجسيد تغيير سلس يضمن تجديد الطبقة السياسية في هدوء بل كانت منطلقا لعشرية دموية كادت أن تعصف بدولة كانت تعاني أصلا من هشاشة مالية وتجاذبات في مراكز صنع القرار. ولم تعد الدولة إلى الاستقرار المؤسساتي إلا في عام 1996 بتعديل دستوري عميق فتح المجال لإعادة ترتيب الخارطة السياسية قبل فتح المجال لانتخابات نيابية جديدة كتب لنتائجها الدوام ضمن منظومة مليئة بالقيود الأمنية والمؤسساتية وهي القيود التي انتهت صلاحيتها بمجرد انطلاق الحراك والتعبير الشعبي عن إرادة تغيير نظام الحكم القائم.

كان ضغط الحراك منذ بدايته موجها نحو تغيير جذري وفوري لكل المنظومة المؤسساتية القائمة يمس الحكومة وأجهزة الدولة الإدارية والمجالس المنتخبة الوطنية والمحلية مما يسمى بقايا نظام بوتفليقة وقد بدأت عمليات التغيير على مستوى أجهزة الدولة المدنية والعسكرية غير أن صداها السياسي لم يصل بعد إلى جميع الآذان لكون هذا النوع التغييرات كان ولا يزال رهين حسابات داخلية ملتصقة برهانات الطبقة الحاكمة وأدوات الحكم والتسيير الملائمة للمرحلة دون أن يكون لها مدلول سياسي عام.

وقد لا يبدأ الاهتمام بالتغيير السياسي إلا عندما ينادي المنادي بضرورة تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية وهو النداء الذي لا تدل مؤشرات المرحلة الوبائية التي نعيشها أنه سيكون غدا أو أننا نتجه نحو استحقاقات سابقة لأوانها كما لوحت بذلك السلطة من قبل وطالب به بعض أحزاب المعارضة. وأسباب ذلك كثيرة منها ما يتعلق بتغير أولويات السلطة التي صارت تراهن على التغلب على الوباء وترميم التصدعات الاجتماعية التي يلحقها بفئات عريضة من محدودي الدخل والمهن غير المستقرة وكذا إعطاء دفع لانتعاش القطاعات الإنتاجية والخدماتية التي عرفت ركودا في الأشهر الماضية ومنها ما يتعلق بغياب الاستعداد المادي والمعنوي لدى الفعاليات السياسية التقليدية والجديدة لخوض تجربة المعترك الانتخابي الذي قد يعيد إلى الواجهة الوجوه القديمة والممارسات البالية التي رفضها المجتمع.

ثم أن السلطة لا يمكنها أن تجازف اليوم بالدعوة إلى استحقاقات انتخابية مسبقة وهي في أريحية من أمرها فالبرلمان الحالي لا يشكل عائقا سياسيا أمامها بعدما صادق على جميع مخططاتها الحكومية ومشاريع القوانين المعروضة عليها فضلا عن أن الضغط من أجل حل المؤسسة التشريعية لم يعد بتلك الحدة التي كان عليها العام الماضي. فلا يمكن للسلطة إذا أن تقتحم ورشة تجديد المجالس قبل أن تتضح لها الرؤية حول الخارطة السياسية القائمة والتي لا تزال قيد التشكل في صمت. فحل البرلمان لا يعدو اليوم كونه حديث صالونات بالرغم من إعلان الرئيس مرارا عدم اعتماده على الطبقة السياسية القائمة بما فيها التي تشكل الأغلبية فلا هو أشركها في الحكومة ولا هي طالبت بذلك والجميع ينتظر أن ينادي المنادي.