حلايمية: تواضع محرز ساعدني على الاندماج بشكل سريع في المنتخب الوطني

كشف اللاعب الدولي الجزائري محمد رضا حلايمية، ظهير نادي بيرتشوت البلجيكي، عن الدور الذي قام به زميله رياض محرز لتسهيل مهمة اندماجه مع الخضر خلال المعسكرين الأخيرين للخضر، وكان حلايمية قد انضم إلى منتخب الجزائر للمرة الأولى في ديسمبر 2018 خلال فوز محاربي الصحراء الودي على قطر بهدف دون رد، قبل أن يصبح عنصرا أساسيا في مباريات الفريق خلال المعسكرات الأخيرة كبديل للمصاب يوسف عطال ظهير نادي نيس الفرنسي، وصرح حلايمية لموقع “أفريك سبورتس” بشأن تعامل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز معه قائلا: “رياض محرز رغم أنه نجم من الطراز العالمي، إلا أنه يبقى لاعبا مؤدبا لدرجة لا يمكن تصورها، وهو شخصية متواضعة جدا”، وأضاف: “لقد ساعدني كثيرا من أجل الاندماج مع المجموعة وأنا أشكره كثيرا على مساعدته لي والتي تحسب له”، وواصل: “من الناحية الإنسانية هو شخصية رائعة، ولا يضع أي حواجز أمامنا نحن زملاءه من أجل التواصل معه، بل إنه يبقى متواضعا أمام الجميع دون استثناء، وعندما تكون بحاجة لأي معلومة فإنه يرد عليك بصفة مباشرة، ويسعى لدعمك، وهذا أمر رائع”، وأكمل: “المجموعة دون استثناء لديها نفس العقلية، حيث أن الأولوية تكون لرفع الراية الوطنية لا غير”، وشارك الظهير الأيسر المميز في اربع مباريات كاملة مع الخضر حقق فيهما فوزين وتعادلين، بينها مباراتان وديتان أمام نيجيريا (1-0) والمكسيك (2-2) وأخريان رسميتان أمام زيمبابوي (3-1 و2-2) في تصفيات أمم أفريقيا، وعوض عطال بأفضل طريقة حتى أن الجماهير الجزائرية لم تعد تشعر بغيابه، وبات غالبية المتابعين يؤكدون بأن لاعب بيرشوت البلجيكي قد أصبح يمنح ضمانات أكبر بالنسبة لجمال بلماضي، خاصة و أنه على العكس من منافسه عطال صلب من الناحية الدفاعية، وتحول محمد رضا حلايمية بشكل غير متوقع إلى عنصر أساسي دون نقاش مع أبطال أفريقيا، لدرجة أن جمال بلماضي، أصبح لا يفوت أي ظهور إعلامي دون الإشادة به وبالاضافة النوعية التي قدمها للمنتخب الوطني في مواعيده المهمة مؤخرا.