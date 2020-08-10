حكومة جراد لتصحيح الخطيئة الكبيرة

أمر رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع دول الفضاء الأوروبي والتي تحدد حركة المواد والسلع بين الطرفين باعتبار الجزائر طرفا متضررا يتوجب عليه تحمل أعباء كبيرة تسنفذ مقدراته المالية وتتحول معها بلادنا إلى مجرد متجر كبير لما تلفظه المصانع الأوروبية بلا حسيب ولا رقيب.

ويذكر أن وزير التجارة الحالي كمال رزيق، أعرب عن تحفظه على الاتفاقية، ودعا إلى إعادة النظر فيها، بدعوى أنها غير متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.

اعتبر الخبير الاقتصادي عبدالقادر مشدال هذه الاتفاقيات هي ذات اتجاه واحد.. أي أنها تخدم دخول المنتج الأجنبي والأوروبي بصورة خاصة في ظل فراغ واضح من الجانب الجزائري حيث أن الإنتاج الوطني غير متنوع.. غير تنافسي.. يخضع عند عملية التصدير لما يعرف بمقاييس الأسواق التي يوجه إليها ومع عدم المطابقة يمنع من دخول تلك الأسواق و قال المتحدث أن القدرات التصديرية للجزائر ضعيفة من حيث التكفل بالمنتج الوطني القابل للتصدير.

عبدالسلام .غ