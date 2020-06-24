حكومة جراد تنزع فتيل المواجهة

*الانتقال للثانوي بمعدل 9 من 20

فصلت الأمس الحكومة في مصير امتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام ” رسميا امتحان شهادة التعليم المتوسط اختيارية و التلاميذ غير ملزمين بإجتيازها، ماعدا المتمدرسين الأحرار فشهادة التعليم المتوسط سيتم اجتيازها في 7 من شهر سبتمبر المقبل، باعتبار أنها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عالي.

جراد

شهادة التعليم المتوسط اختيارية

أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد لوزير التربية الوطنية واجعوط تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019/2020، القرار جاء بعد استشارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحدد الوزير الأول كيفية الفصل في انتقال التلاميذ ، لافتا :” شهادة التعليم المتوسط اختيارية، كونها بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين لم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول و الثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20، يمكن للتلاميذ الذين لم يحصلوا على 9 من 20، اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط التي سيُحتسب معدلُها في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى.

أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، و الذين يبلغ تعدادهم 23.000 فشهادة التعليم المتوسط تُعتبر إجبارية بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عالي

عبد الفتاح خيرجه

قرار حكيم و مسؤول

ثمن القيادي في النقابة الوطنية للمساعدين و المشرفين التربويين خيرجه عبد الفتاح قرار الوزير الأول بخصوص أن إجتياز شهادة التعليم المتوسط اختياري، معتبرا بأنه قرار حكيم و مسؤول جاء استجابة للنداءات المتكرّرة من أطياف كثيرة من المجتمع والشركاء الاجتماعيين وخاصة الجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ

و إعتبر المتابع للشأن التربوي عبد الفتاح خيرجه في تصريح خص به “الوسط” بأن ّ قرار الوزير الأول جراد جاء استجابة إلى مطلب العديد من الشركاء الإجتماعيين والمختصين في علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية والذين أجمعوا على صعوبة تحصيل التلاميذ للدروس واستيعابهم لها وإجراء الامتحان في ظرف استثنائي وخاص .

و أشار المتحدث بأن الإحصائيات العامّة تٌشير إلى أنّ نسبة قليل فقط من التلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط لم يٌسعفهم الحظ في الحصول على مٌعدّل القبول 09 من 20 والذي يؤهلهم إلى الانتقال إلى السّنة الأولى ثانوي .

وأبرز المتحدث بأن إلغاء شهادة التعليم المٌتوسط كان مطلبا من مطالب النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين ،و القرار جاء من رئيس الجمهورية حرصا منه على سلامة التلاميذ في هذا الطور التعليمي .

إيمان لواس