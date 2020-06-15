حكومة جراد أم امتحان صعب

هارون عمر : الاجتماع تناول العديد من الملفات الحساسة

أحمد سواهلية: القرارت تصب في صالح المؤسسات الاقتصادية

أجمع خبراء اقتصاديون في تصريح ل جريدة “الوسط” أن العروض و القرارات التي جاءت في إجتماع مجلس الوزراء،تعبر عن نوايا حسنة لا تكفي لتغيير الواقع نظرا لحساسية الرهانات وتعقد الملفات ومخلفات العصابة و أذرعها .

هارون عمر

ملفات حساسة تنتظر التحرك

أكد الخبير الاقتصادي هارون عمر بأن مجلس الوزراء تطرق لعديد القضايا الاقتصادية المهمة و الملفات الحساسة ، والتي يفترض أن تحرك الاقتصاد الوطني على غرار قطاع الصيد البحري والموانئ الجافة، لافتا بأن وزير الصناعة ألحان على المسارعة في طرح دفاتر الشروط وتسريع عملية استيراد السيارات من المصنعين الأصليين مع البحث عن كيفية تقليص الاستيراد في وتشجيع الإنتاج الفلاحي الوطني .

وإعتبر هارون عمر في تصريح خص به جريده ” الوسط “بأن الاقتصاد يسير بمنطق التكامل ، فلا يمكن لهذه الملفات أن تتحرك اذا لم يكن هنا تطوير وإعادة هيكلية لمجموعة من الملفات الأخرى الحساسة على رأسها إعادة هيكلة القطاع البنكي وتحسين الخدمات المصرفية بالإضافة لتطبيق النظام 20/02 الخاص بالصيرفة الإسلامية الذي يبقى التأخر في تطبيقه لحد الساعة محيرا وغير مفهوم ولا واضح الأسباب خلال مرحلة جد حساسة.

و أضاف المتحدث :” كما أن هناك تماطل كبير من الحكومة في التطرق لموضوع تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية إنشاء المؤسسات في الاقتصاد الوطني مع تواصل توقف كل هيئات دعم ومرافقة الشباب في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة والناشئة، كما أن تراجع الجزائر في مجال مناخ الأعمال دوليا وترتيبها المتأخر 157 من 190 دولة يجعلنا في حالة عدم جاذبية للاقتصاد الوطني مقارنة بفرص الاستثمار الأجنبي التي لم تبدأ الجزائر لحد الآن السعي لتطويرها والبحث عن كيفية تحويل استثمارات أجنبية للجزائر خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تحول عديد كبير من الاستثمارات من وإلى بلدان أخرى.

أحمد سواهلية

المؤسسات الاقتصادية تنتظر الملموس

إعتبر المحلل الاقتصادي أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة “الوسط ” بأن قرارات مجلس الوزراء تصب في صالح المؤسسات الاقتصادية، لدعمها و إنقاذ المؤسسات المهددة بالإفلاس ، وتحفيزها على بعث النشاط الاقتصادي و الحد من الركود لتخطي الأزمة دون تسريح العمال ، مع توفير السلع و الخدمات .

ولفت أحمد سواهلية بأن كل الإجراءات المتخذة تدخل في إطار قرارات الرئيس بدعم المؤسسات الاقتصادية .

أشار المتحدث إلى أن مخطط الصناعة مهم جدا من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي، أين راهن على الدراسة الإستشرافية للصناعات المراد منها أن تساهم في الاقتصاد الجزائري خاصة في ما تعلق بإحداث مناصب الشغل و توفير السلع و الخدمات، و الإسهام في الناتج الوطني الخام، قائلا :” لابد من تقييم الصناعات خاصة فيما تعلق بالحديد و المعادن و مواد البناء وذلك من خلال توفير مناخ ملائم للاستثمار و تحديد نقاط قوة و ضعف للصناعات الموجودة، كما يمكن الاعتماد على صناعات جديدة كصناعة الإتصالات و السيارات ، لكن كل هذه الأمور تعتمد على صناعة ذو جدوى اقتصادية إستشرافية “.

أما فيما يتعلق بقطاع الفلاحة، قال المحلل الاقتصادي أحمد سواهلية :” قطاع الفلاحة مهم جدا فهو يفيد الخزينة العمومية ب 25 مليار دولار أي ما يقارب قطاع المحروقات، لذلك وجب الإعتماد عليه ، نملك إمكانيات فلاحية متنوعة يمكن أن تلعب الدور الهام في تنويع الاقتصاد الجزائري ، ولهذا الغرض ثم إنشاء ديوان الوطني للفلاحة الصحراوية، يمكن أيضا القطاع الفلاحي توفير مناصب الشغل خاصة في المناطق النائية، لكن لابد من الانتقال من فلاحة تقليدية إلى فلاحة متطورة من خلال إنشاء مؤسسات اقتصادية فلاحية :”.

في حين إعتبر أحمد سواهلية بأن إنشاء وزارة تتعلق بقطاع الصيد البحري كان مهما الجزائر حيث أنها تمتلك 1200 كلم من الشاطئ وذلك يتطلب هيئة وطنية تعنى بالمنتجات الصيدية التي كنا في وقت من الأوقات نصدرها للخارج “.

وأبرز المتحدث بأن الحكومة مطالبة إعادة خارطة واضحة للمؤسسات الاقتصادية، من أجل معرفة المؤسسات الحقيقية ، للأسف أغلبها طبيعي و ليس معنوي ، أغلبيتها منتجة للخدمات ، و تقديم المرافقة و المراقبة لهذه المؤسسات، من خلال مراقبة جودة المنتج ومراقبة ظواهر الفساد الاقتصادي على غرار الاحتكار و المضاربة، تضخيم الفواتير ، الاختلاس.

إيمان لواس