حكومة جراد أمام امتحان صعب

نصف ساعة من التساقطات صباح أمس كانت كفيلة لإعلان الطوارئ في عدد كبير من الولايات و خصوصا الساحلية منها،حيث انكشف الوجه الحقيقي للغش في الهياكل البنى التحتية و عمليات الغش التي ميزت الأشغال،حيث تعطلت حركة السير وعطلت مصالح الكثير من المواطنين مع تسجيل حوادث مرورية.

حالة تأهب قصوى لاحتواء الوضع

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، في بلاغ لها، أمس، أن وحداتها قامت على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة، على مستوى مختلف ولايات الوطن، المدنية بتدخلات، لا سيما بولايات ميلة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، سكيكدة، باتنة والجزائر العاصمة، تمثلت في إنقاذ الأشخاص المحصورين والعالقين، بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار بالطرقات الوطنية والولائية، من جراء فيضان الأودية، مع إخراج المركبات العالقة في وسط المياه، بالإضافة إلى القيام بـ قرابة 60 عملية امتصاص لمياه الأمطار المتسربة، لبعض السكنات والمنشات العمومية، متأسفة في نفس الصدد، عن تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر 08 سنوات، على مستوى استعجالات مستشفى فرجيوة، بعدما جرفته سيول واد بالمكان المسمى مشتة تسويت، لافتا في بلاغها عن حصيلة الاضطرابات الجوية الأخيرة، عن تسجيل انهيار جزئي لأرضية على مستوى شقتين بشارع حسيبة بن بوعلي ببلدية سيدي أمحمد، و هبوط أرضية بشارع روشي بوعلام في بلوزداد، بالإضافة إلى ظهور حفرة قطرها 10 م و عمقها 08 أمتار بشارع المعدومين برويسو، رافق كل هذه الأحداث، تراكم لمياه الأمطار، عبر عدة نقاط و محاور في الولايات السبعة المذكورة آنفا، بسب ارتفاع منسوب المياه دون تسجيل أي خسائر بشرية لحد الساعة.

براقي ارزقي

تساقط ما يعادل شهرا كاملا في 3 ساعات فقط

من جانب آخر، أكد وزير الموارد المالية براقي ارزقي، أمس، خلال نزوله صيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها الجزائر حاليا، تدخل ضمن النشاط الموسمي، إلا أنها تأثرت بالتغيرات المناخية الحادة، وأصبحت أكثر كثافة، وهو ما يحدث في عدة مناطق من حوض المتوسط في هاته الآونة، موضحا بالمناسبة، أن الفيضانات المؤقتة التي شهدتها عدة ولايات، سببها العواصف الخاطفة والكميات الكبيرة للمياه المتساقطة في ظرف وجيز .

وقال براقي في السياق نفسه، “إن الكمية التي تساقطت في ثلاث ساعات بالعاصمة، تعادل الكمية التي تتساقط في شهر كامل، وفي خنشلة تسجيل ما يقارب 20 ميليمتر في 15 ثانية، أما في قسنطينة فقد سجل 35 ميليمترا في اقل من 20 ثانية”، في إشارة منه، أن الأمطار كثيفة وغزيرة، والبالوعات لا تقدر على استيعاب تلك الكميات الهامة، مهما كانت سعتها، لذلك شهدت مختلف ولايات الوطن، هاته الفيضانات المؤقتة.

و”من أجل مجابهة مثل هاته الحالات، تعكف الوزارة على استكمال إستراتيجية خاصة للتدخل في المناطق السوداء، التي بلغ تعدادها 700 منطقة يمكن أن تشهد فيضانات خلال موسم الأمطار”، يضيف الوزير.

وتجدر الإشارة، أن ولاية الجزائر كانت الأكثر تضررا، من الأمطار المتهاطلة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، ما تسبب في تعطيل حركة السير وتوقف مختلف النشاطات اليومية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية متفرقة، نتيجة انسداد بالوعات الصرف الصحي، ليبقى السؤال المطروح “إن كان هذا هو حال عاصمة البلاد، فكيف يا ترى هي حال باقي الولايات” بما في ذلك مناطق الظل، ليبقى الأمر الوحيد المؤكد، أن الأحداث الأخيرة، ستكون بمثابة امتحان صعب لـ”ولاة الجمهورية” ككل، لاحتواء الوضع وتغييره قدر المستطاع نحو الأفضل.

مريم خميسة