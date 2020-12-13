حكومة الورشات هي التي ستنجح

بقلم :جمال نصرالله شاعر وصحفي جزائري

أتخيل الواقع الجزائر منذ عهود خلت عبارة عن جسد عليل،أنهكته الأهوال وسوء الأحول،وأتخيل كذلك بأنه بحاجة ماسة إلى طبيب عام أكثر من خبير ومختص يمده بوصفة كاملة ومركبة ,حتى لا نقول خُلطة ممزوجة تعمل عمل المسح الشامل لكافة الأعضاء حتى يتعافى ويعود للحياة الطبيعية تدريجيا بعد التشخيص طبعا….وأتخيل كذلك بأن الحكومة الجديدة في عهد الرئيس تبون قد تنبأت لهذا الأمر وأرادت صنع خارطة واسعة الأطراف تلف لفا كل مفاصل وزوايا هذا الوطن الشاسع لتصبح جل القوائم مشتركة في نفس الحركة وتصب في بعضها البعض عبر عمليات منظمة ومستمرة؟ا

فعقب الإعلان عن الحكومة الجديدة سافر بنا الجدل مع شلة من المختصين,نحو آراء كان أغبلها غير مستحسن لهذا العدد الضخم من الوزرات,حتى أن أحدهم قال بأن هذا إسراف للمال العام…وها نحن نعود لنفس السياسات المتعاقبة الماضوية والتي لم تجد نفعا…مقترحا ألا يفوق عددها الـ15. أي الإبقاء على الوزارات الكلاسيكية. حتى يتم التحكم في المال العام .وراح آخريثني على الحكومة هذه في مسألة أنها وسّعت من قطاعات الانتاج الثقافي وبدءا من الآن سوف يتحرر الإبداع الذي كان مخزنا منذ عهود خلت…وذلك طبعا مقابل الانتاج الاقتصادي(الصناعي والفلاحي)الذي يكمّل الأول.فبلدنا بحاجة ماسة لأفكار ورؤى وفلسفات وجب تحويلها إلأى واقع على الأرض,ولم تكن في يوم من الأيام أزمتها وعواقبها مادية مالية أو نقصا في الثروات . لهذا وذاك فإن الـ39وزارة هذه تنتظرها أكبر التحديات والمجابهات والرهانات بسبب الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد راهنا …وهذا ما تنبّه له المستشارون يوم أوجدوا خمسة وزارات في الشق الاقتصادي وحده,حيث التركيز على هذا الجانب مهم جدا.تقابلها وجها لوجه وزارة منتدبة مكلفة بالحاضنات والتي يتميز عملها بالتنسيق بين أكبر الشركات الانتاجية لأن خدمة هذه الأخيرة تتمثل في كون أن حاضنات الأعمال عمل ضروري للشركات الناشئة وتشجيعها على التوسع والتمدد. وإضافات لكل هذا فهناك هندسة جديدة للعلاقة بين السلطات التنفيذية.ناهيك عن أن الفلسفة التي يراها المختصون هي العمل على التطبيق الميداني وليس الحضور الإداري مثل الوزارات السابقة.زيادة على إيلاء رياضة النخبة أهمية بارزة وهذا دليل على حجم الوعي الذي يمكنه أن يربط بين الإدارة الوصية والواقع.بعد أن وصلت كل الرسائل من القاعدة إلى القمة وتم تفهمها وتفكيك شيفراتها…ويمكن وصف هذه الحكومة على سبيل النعت الإيجابي بحكومة الورشات لا لشيء سوى أنها وضعت الأصبع على الجرح.وهضمت طبيعة الأشياء والوقائع ومدت اليد للكفاءات العلمية والثقافية.فأنت تجد أغلب الوزراء الجدد لديهم إنتاج فكري وأدبي بمعنى أنهم منتجين وأهل اختصاص بإمكانهم تفهّم وتفسير التوجهات الحسنة للأمور.ونفس الإختصاص وهذا لأول مرة منذ الإستقلال …ونحن هنا لا نمدح هذه الحكومة مجانا

ولكننا نلتمس نجاحها بحول الله عبر رؤية استشرافية مماثلة لتجارب دول أخرى نهجت نفس النهج خاصة الأوروبية منها…. والدليل الأخر على مقومات النجاح التكتيكي هو إعطاء أهمية كبرى للصحراء والمناطقة الجبلية والسهبية…حيث سبق وأن أشرنا بأن الأمل صار واقعا ملموسا في إشراك جميع أبناء هذا الوطن في التنمية الشاملة والمستدامة وألا تكون مجرد حبر على ورق وشعارات ورقية رنانة أو خطابات لا تتجاوز حجم القاعة التي قيلت فيها.

لأننا بذلك سوف نشهد حربا ضروسا على التهميش بمختلف ألوانه وأشكاله..لأنه لطالما عبر سكان هذه المناطق عن عزلتهم وها قد حان الوقت ليشعروا بجزائريتهم وأنهم مطالبون اليوم وغدا لإبراز طاقاتهم ومواهبم الخلاقة في شتى المجالات..ولم يعد الأمر يقتصر على جهة دون أحرى….

كل هذا جاء نتيجة وعي حكومتنا الجديدة التي تحاول أن تسابق الأمم….. وتبعث بجزائر جديدة حلم بها شباب الحراك الميامين .وكملاحظين لا بد أن نبارك هذا المسعى والذي لا تنقصه سوى الميدان وثمة الميدان والشد على النواجذ لبلوغ الأهداف وتخطي الصعاب.وما ذلك بمستحيل أو عسير.