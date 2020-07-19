حكم منيرفوتية… عندما تصبح الأسطورة حقيقية

بعد ديوانها الشّعري “أنت الكل في واحد (رسائل العشق الأربعين ) تعود الكاتبة المبدعة سارّة بوداود الملقبة “بمنيرفا “ إلى الواجهة بكتاب نثري جديد صدر حديثا عن دار النشر الجامعي الجديد والموسوم بـ “حكم منيرفوتية.. فيلسوفات ملهمات” ،حيث ستسافر ابنة مدينة تلمسان بالقارئ إلى عالم الفلسفة والأسطورة التي أصبحت حقيقة عندها، فلقد استغلت أفكارها التي تحمل أبعادا فلسفية وطورتها لتنتج عنها هذه التحفة الفريدة من نوعها، مؤكدة لنا “منيرفا ” أنها استمدّت جرأتها من نّماذج نّسوية التي كانت بعيدة عن هامش التاريخ، وهذا ما كانت تصبوا إليه شخصيّا ،فلقد كشفت لنا ذات المتحدثة عن عوالمها الخاصة في هذا الحوار الحصري مع يومية”الوسط ” ،حيث شاءت الأقدار أن تضع مولودها الجديد في فترة الحجر الصحي وفي زمن الكورونا القاتل، لتبرز أن الجزائر فيها كتابا ومثقفين لا يقيفهم أي شيء، وهذا راجع لإصرارهم الكبير للوصول إلى الجمهور العريض الشغوف بالإبداع بفعل الكتابة التي تبقى الأمل الشّافي والحصن المنيع لكلّ أمة تقيها من ظلمات الجهل والضياع.

بداية ، من هي سارّة منيرفا بوداود ؟

سارّة منيرفا بوداود من مواليد 1991 بتلمسان ” الجزائر ” ،أستاذة فلسفة حاصلة على “ماستر في الفلسفة ” ،شاعرة وكاتبة، مدرّبة ومستشارة بالعلاقات الزّوجية والأسرية وصاحبة مشروع “رخصة الزّواج” ، صحفيّة حاصلة على ” دبلوم مراسلة إذاعية وتلفزيونية” ومساهمة في ترقية النّشاط الإعلامي و متحصّلة على العديد من الدّبلومات الحرفية .

لماذا اخترت “منيرفا” كاسم مستعار لك؟

كلّ إنسان متأمّل يبحث عن مرآته على وجه الأرض ، من أجل أن يتوحّد معها ، وأنا وجدت نفسي في “أسطورة منيرفا” و منيرفا ليس مجرّد اسم مستعار بالنّسبة لي بل سيصبح اسمي الثّاني رسميّا بعد حصولي على الجنسية الفرنسية.ومنيرفا هي إلهة العقل والحكمة وربّة جميع الفنون والمهارات والحرف اليدوية عند قدماء الرّومان كما أنّها إلهة القوى العقلية في الحرب ، وقد عبدها الرّومان فيما بعد باعتبارها “إلهة الحكمة” ،حيث اعتبرت البومة رمزا للحكمة كونها الرّفيق الذي كان يلازم “منيرفا” ، ولأنّه طائرها وهي إلهة عذراء إذ اعتبرت حامية الشّعراء والمعلّمين ، كما إنّ كبري على صوت البوم منذ الصّغر وملازمة هذا الطائر الحكيم لي منذ نعومة أضافري حتّى الآن كوني أسكن بجانب الوادي ، وتعرّفي على أسطورة منيرفا في مراهقتي وتأثّري بمسلسل “ربيع قرطبة “التّاريخي الذي يحفّز على اقتناء الحكمة ، كلّ هذه الأحداث ساهمت في تكوين شخصيّتي الثّقافية و جعلني أعشق الفلسفة وأطمع شوقا لصداقة الحكمة، حتى أنسب بالفعل إلى منيرفا ، وهذا ما حصل فعلا ، نجحت وتخصّصت بالفلسفة وحاولت أن أجعل من امرأة الأسطورة منيرفا مرآتي لأصير أنا بمحاكاتي ” منيرفا امرأة الحقيقة ” وفعلا نجحت بذلك إذ تحصّلت على شهادة الماستر في الفلسفة وألّفت ديواني الأوّل إذ أفردت فيه قصيدة خاصّة بمنيرفا بارثينون ، ووقّعت بها الدّيوان سنة 2018 وجعلت منها اسمي المستعار ، كما أنّي تحّصلت عن ما يزيد عن 20 دبلوم ، في مختلف وجميع المهارات والحرف والوظائف وعمري لم يتجاوز 28 سنة .

من أين استمديت فكرة كتابك الجديد” حكم منيرفوتية.. فيلسوفات ملهمات” ؟ وماهي الرؤية الفلسفية التي عالجتها فيه ؟

خلاصة تجاربي وبفضل محاكاتي ‘لأسطورة منيرفا ” جعلني أفكّر في كتابة هذا الكتاب ، الموسوم بـ ” حكم منيرفوتية .. فيلسوفات ملهمات ” والذي عالجت فيه برؤية فلسفية أكثر من 40 حكمة مستقاة من تجاربي المتنوّعة بالحياة ، مستعينة ومستنيرة بآراء فيلسوفات ملهمات خاضوا وعبّروا عن نفس التّجارب وكتبوا ذلك بأواخر حياتهم .و لأنّ الوقت وهم ، قد لا يكون له سلطة في سلّم النّجاح ، فإن اقتناء الحكمة لا يستلزم كبر عمر وإنّما يستلزم قوّة عقل وبعد نظر وقدرة على تذوّق الفوائد من زبدة العبر .فكانت المغامرة المنيرفوتية ، هي أن أخطّ فيض الحكم من حصاد القلم في مولودي الثّاني ” حكم منيرفوتية ..فيلسوفات ملهمات ” ، مستمدّة جرأتي من هاته النّماذج النّسوية التي كانت بعيدة عن هامش التاريخ،وهذا ما أصبوا إليه أنا شخصيّا .

ما هي الأبعاد الفلسفية التي يتطرّق لها هذا الكتاب ؟

عنوان الكتاب ” حكم منيرفوتية..فيلسوفات ملهمات ” دلالة كافية للكشف عن بعده الفلسفي وما يعالجه مثل هكذا مواضيع ، إذ حاولت أن أعرض في هذا الكتاب البعض من مقولاتي وحكمي الفلسفية وأردفها بمقولات وحكم ونصوص بعض كبار الفيلسوفات كمقاربة فلسفية حكمية ، وذلك بغرض الاستحضار بغية الاستبعاد من كلّ الإقصاءات التي قد تضعهم على هامش التّاريخ وبسط لأهمّ الآراء والحكم المتعلّقة بخصوص العديد من المسائل والقضايا الفلسفية التي قد تصادفنا في الحياة والتي لازالت تناقش بقوّة في الحقل الفلسفي . إذ تعتبر هذه الكتابات المستنيرة والأقوال المأثورة والحكم النّاضجة برأيي ،بمثابة السّراط والسّراج الذي يعبّد طريق التّغيير في حياة كل إنسان متأمّل إذا ما سعى إلى التأمّل والإنصات إلى كينونة ذاته، كونها نتاج ينبوع تجاربي وخبراتي ولتجارب وخبرات لرائدات الحضارة ، هنّ فيلسوفات ملهمات ،على أمل أن أكون قد ساهمت في تقريب كلّ محبّ للحكمة إلى أهمّ الفصوص من نصوص الحكم من كتاباتي وكتابات الفيلسوفات الكبار وعلى رجاء أن يأخذ هذا الكتاب بيد كلّ شقيّا بعقله لنيل قسطا وفيرا من الحكمة وإلى عشّاق الفلسفة والأدب. فالحكمة ضالّة المؤمن أينما وجدها فهو أحقّ بها، وأنا وجدتها في أسطورة منيرفا فألفت فيها قصيدة مقطع منها يقول :

من تستعير منّي عذريتي

من يمتطي نصري

أنا منيرفا العذراء

امرأة الحقيقة والأسطورة

سادت تعود وما بادت

تطهّر قبل وطئ معبدي

فتمثال فيدياس

من جسد مدنّس لا يمسّ

وتعاليم دوميتيان

بيان شاهد وعيان

ما هي أهم مشاريعك المستقبلية ؟

حاليا أنا بصدد تحضير كتاب في العلاقات الأسرية يحمل عنوان “رخصة الزّواج” بعدما اشتغلت عليه إعلاميّا.

هل من كلمة أخيرة للقرّاء؟

آمل أن أكون قد قرّبت كلّ محب للحكمة إلى أهمّ الفصوص من نصوص الحكم من مؤلّفاتي ،وأتمنى أن يأخذ هذا الكتاب بيد كلّ شقيّا بعقله لنيل قسطا وفيرا من الحكمة ، كما أنني أهديه إلى عشّاق الفلسفة والأدب .

حاورها : حكيم مالك