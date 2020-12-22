حكاية “هوازهو” الصينية

بقلم: وداد الحاج

“هوازهو”مجمع صيني عملاق يدير سلسلة مكونة من 6 آلاف فندق موزعة على 400 مدينة صينية استطاع أن يتكيف مع تبعات وباء الكورونا،حيث لم يكتف المسيرون بانتظار المساعدات أو التحفيزات الحكومية لكنه قرر منذ اللحظات الأولى اللجوء إلى العمل بآلية تسيير جديدة أثبتت فعاليتها مع مرور الوقت

شكل ملاك المجموعة فريق عمل يجتمع يوميا لمراجعة الإجراءات وإصدار الإرشادات من أعلى لأسفل، مع السماح في الوقت نفسه للمديرين التنفيذيين للفنادق بتكييف التوجيه المركزي،بما يتناسب مع أوضاعهم المحلية الخاصة من حيث نطاق انتشار الفيروس وتدابير الصحة العامة محليا.

و إضافة إلى ذلك قامت المجموعة من وضع حيز الخدمة تطبيقا عملياتيا يتيح كل المعلومات الداخلية الضرورية،و توفيرها في الوقت المناسب لمن يطلبها من الموظفين و المسيرين باختلاف درجاتهم.

في الجزائر تكتفي الكثير من الشركات بتوجيه نداءات الاستغاثة إلى الحكومة طلبا للعفو الضريبي و مسح الديون وجدولتها مع ملاحظة غياب تام للمبادرة أو ابتكار حلول ذكية على مستوى التسيير.