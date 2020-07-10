حفلة عيد ميلاد ماجنة في أوقات الحجر

تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بأمن ولاية وهران،من توقيف 34شخاص تتراوح أعمارهم مابين 20سنة و30سنة ومن كلا الجنسين،تورطوا في خرق إجراءات الحجر الصحي الجزئي للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بإقامة إحدى حفلات عيد ميلاد ماجنة على مستوى احد الفنادق بحي تروفيل بعين الترك ودلك في ساعات الليل المتأخرة ،وهذا مع عدم احترام الحجر الصحي.

هذه العملية جاءت بناءا على الحرص للتطبيق الصارم لإجراءات الاحترازية وعمليات مراقبة المحلات والفنادق ،واستغلالا لمعلومات ميدانية التي تحصلت عليها عناصر مصالح الأمن مفادها وجود أشخاص يقوم بحفلة عيد ميلاد على مستوى أحد الفنادق بحي تروفيل بعين الترك في ساعات الليل المتأخرة ،وهذا مع عدم احترام الحجر الصحي ، حيث قامت مصالح الشرطة بعملية مداهمة أسفرت عن توقيف 34شخصا من كلا الجنسين ، يتناولون المشروبات الكحولية مع استعمال شيشا، أين تم حجز 64جعة من المشروبات الكحولية واثنين من قارورات الشيشا، وجهاز موسيقى “شان”،وثلاث مكبرات صوت “باف”، حيث تم تحويل جميع الأشخاص إلى مقر المصلحة والذين كانوا متواجدين بعين المكان على مستوى المسبح للفندق، حيث تم إجراء ضدهم إجراء قانوني متعلق بعدم احترام الحجر الصحي الجزئي والتجمع أكثر من شخصين وعدم احترام إجراءات التباعد الجسدي، مع انجاز ملف قضائي ضد صاحب الفندق مع اقتراح غلق الفندق، وتقديمهم أمام العدالة.

محمد بن ترار