حفظ النفس مقدس ومقدم في الشريعة الإسلامية

*دور المساجد في حياة المجتمع عميق وأصيل

*حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية

*التلاحم الوطني من الأخلاق الراقية التي تسود في هذه الأيام العصيبة

في حوار صحفي مع جريدة “الوسط ” عدد الإمام الخطيب بمسجد “عباد الرحمان ” بمدينة مستغانم “محمد فلاح ” أهم المقاصد الأساسية وراء حفظ النفس في تعاليم الشريعة الإسلامية وقال الإمام المدرس والفاعل في العديد من الأنشطة التطوعية ان التدابير التي بادرت بها السلطات العمومية لمواجهة وباء “فيروس الكورونا ” تصب في خانة الصالح العام وفي صالح حفظ النفس البشرية المقدسة داعيا في ذات السياق المواطنين إلى استحضار قيمة الحياة والنفس في هذه اللحظات الصعبة التي تقضتي رفع مستويات التضامن الوطني المجتمعي والمؤسساتي واعتبر الإمام المدرس “محمد فلاح ” أن الظروف الصعبة التي يتقاسم المواطنون العيش فيها وهم يطبقون الحجر الصحي تستحضر بشكل واضح قيمة الوقاية التي تبقى خير من ألف علاج وتؤكد أن النفس البشرية مقدمة على أي اشتغال بالدنيا والعودة لتعالم الدين الحنيف من دروس البلاء الذي لا يدوم بعون الله

*ما أهم دروس هذا البلاء الذي الم بالعالم والبلاد على حد سواء ؟

*أشكر في البداية يومية “الوسط ” المحترمة على هذه الالتفاتة الإعلامية المتميزة بالنسبة للإجابة على سؤالكم العميق والهام فان من أهم دروس هذا البلاء ثم الوباء الفتاك الذي أصاب مختلف دول العالم تكمن في حفظ النفس البشرية وحمايتها من المخاطر والأوبئة لطاعة الله وعبادته وعودة أصيلة إلى تعالم الدين الحنيف الداعية إلى أخلقة الحياة وترقية دور الإنسان في أعمار الأرض والحياة ومن الدروس أيضا أخي الفاضل تعزيز التلاحم الوطني المجتمعي والمؤسساتي لإعانة المحتاج والمريض والمجاهدين أصحاب البدلات البيضاء الذين يناضلون برقي وأقصد الأطباء كما أن من الدروس العظيمة العودة إلى البت والأسرة واللمة الواحدة التي غابت في السنوات الأخيرة بسبب طغيان التكنولوجيا المتدفقة على بيوت الناس وخطفت للأسف عقول أطفال وشباب دون أن نعمم في السياق لذا وجب استحضار هذه الدروس والعبر الهامة في التعاطي مع وباء “فيروس الكورونا ” والانطلاق في إعادة تهذيب النفس والارتقاء بالخلق وحفظ النفس من التهلكة وقد أوصى الإسلام الحنيف بحفظ الحياة الإنسانية وإعمار الأرض وهي دروس في الحياة منذ أن خلق الله تعالى سبحانه وتعالى أدام عليه السلام .

*كيف يمكن للإمام في هذا الظرف ممارسة دوره الرمزي والاجتماعي ؟

الإمام له دور بارز وهام في هذه اللحظات الصعبة التي يتعاطى فيها المجتمع مع الأزمة الصحية الخطيرة فالإمام له مكانة مجتمعية ورمزية قوية وفعالة في وجدان الناس وهذا معروف وأصيل في الأثر لذا فكل الدعاة للخير من أئمة وأساتذة وعلماء لهم دور غي التحسيس والعديد من الأئمة يوجهون عبر منصات التواصل الحديثة وحذروا وقدموا المواعظ والإرشادات ولهم دور فعال في هذه اللحظات والأيام الصعبة فالإمام له دور بارز للتقويم والتصويب وثم الوعظ والإرشاد وفي هذا السياق اعتبر الإمام محمد فلاح ” إن المجتمع الجزائري مطالب اليوم بالحفاظ على قيم التعاون وتعزيز ثقافة التضامن والمساهمة بفعالية في مبادرات الخير المتنوعة إذ أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة التي دعت في رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى تحريم قتل النفس ونشر العنف وتغليب لغة الحوار والتعاون في إدارة أمور الرعية وبخصوص “الوباء الفتاك ” الذي انتشر في سائر دول العالم وليست الجزائر إلا جزءا من هذا العالم فأنا أدعو إلى ضرورة أن يتحلى المواطنون بحس عالي في المسؤولية وأن يحفظوا حياتهم وحياة أبنائهم إذ يبقى حفظ الحياة البشرية مقدسا في تعاليم الدين الحنيف وقد أوصى الله سبحانه وتعالى رسله وأنبيائه بالحفاظ على النفس وحياة الإنسان.

*كيف ترون دور العمل الخيري في هذه الظروف الخاصة ؟

إن ما تقوم به العديد من الجمعيات الفاعلة في العديد من ولايات الوطن من نشر ثقافة الحفاظ على حياة الناس من خلال توزيع الكمامات والأدوية والمواد الغذائية بالنسبة للعائلات المحتاجة التي تعاني من ضيق مالي ومادي واجتماعي لا عمل راقي ونبيل وأصيل أوصى به الإسلام ثم إن هذا السلوك الجمعي الراقي يعتبر من أهم الخصال التي نمى عليها المجتمع الجزائري المعروف عنه نشر قيم التعاون والتضامن والتآخي في الأزمات وخارج الأزمات وأدعو في هذا السياق إلى مساهمة المؤسسة المسجدية التي أبان نشاطها في هذه الأزمة عن دور بارز في حياة الجزائريين الذين يجتمعون في المسجد للعبادة ولنشر قيم الخير والتعاون والتضامن الاجتماعي الهام الأصيل ثم إن العديد من الأنشطة الخيرية والجمعوية الثرية في معانيها تؤطرها المساجد وترافقها المساجد وهو مظهر موجود ومعتاد في حياة المجتمع الجزائري الذي يميل للمساهمة في حماية إخوانه في مختلف الولايات حن تحل بهم مصيبة أو بلاء ولعل الأرشيف الأصيل يحتفظ ببطولات خالدة ووقفات عظيمة في حفظ النفس وإعانة المحتاجين من “فيضانات باب الواد , زلازل بومرداس , ” وهي أيام صعبة للغاية عاشتها البلاد أبان فيها المجتمع الجزائري عن همة عالية في التضامن والتعاون.

*ما هي رسالتكم للمواطنين ؟

أدعو من خلال “الوسط ” المواطنين إلى حفظ حياتهم وحياة أبنائهم والالتزام بتدابير الدولة في الوقاية التي تبقى خير من ألف علاج والالتزام بالحجر الصحي لا يعتبر من أهم المنافع وندعو المواطنين عبر أنشطة تحسيس إلى الالتزام به وقد أعادت أيضا هذه الأزمة الصحية التي سيرفعها الله بعون الله وتتجدد الآفاق للواجهة قوة المسجد ومكانته الفعالة في جمع الناس على كلمة واحدة وخط جامع وهذا من مرتكزات المرجعية الإسلامية والاجتماعية التي نمى عليها المجتمع وتؤكد تاريخيا اللحظات العصيبة التي مرت بالبلاد الغالية التي سقتها دماء الشهداء وبدون مجال للشك والريبة بان التضامن والتعاون هو مفتاح الفلاح والنجاح والأساس المتين الذي يقوي الجبهة الداخلية ويزيد في انسجام طاقاتها وفواعل قطاعاتها التي تواجه اليوم كل في موقعها بثبات ويقين في النصر وباءا فتاكا وخطيرا لن ي يدوم بعون الله بفضل الله وهمة رجاله ونسائه المرابطين في المستشفيات في كل مكان فعسىى أن يجعل الله بعد هذه الهزة وهبة خير تجدد في المجتمع حيويته وطاقته نحو بناء الحاضر والمستقبل على صبر وإيمان بفرج الله الذي لايطول مهما تعقدت الأمور وضاقت المجالات فالله المستعان على كل شي قدير وبعد العسر يسر إن شاء الله.

حاوره محمد مرواني