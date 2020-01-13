حفتر والسراج يعقدان محادثات اليوم في روسيا

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، والمشير خليفة حفتر سيعقدان محادثات اليوم في موسكو بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا.

وتأتي هذه الخطوة تلبية لمبادرة من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان،.

وقالت وكالة “نوفوستي” نقلا عن مصدر في الخارجية الروسية لم تذكر هويته إن المشير خليفة حفتر، ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، سيجريان اليوم مفاوضات في موسكو.

ووفقا للمصدر، فإن اللقاء سيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية.

وأكدت وكالة “سبوتنيك” في وقت سابق اليوم، وصول المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو.

هذا وقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل السبت على الأحد الماضي، بين قوات “خليفة حفتر” وقوات “حكومة الوفاق الليبية”، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي في أنقرة.