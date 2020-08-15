حضور قليل للمصلين لا يعكس الدعوات المقدمة لفتح المساجد عبر الفضاء الازرق وسط تخوف من فيروس الكرونا

افتتحت نهار أمس مساجد الوطن أبوابها تحت إجراءات صحية و احترازية كبرى من قبل الأئمة والقائمين على المساجد ،هذا وشهدت المساجد فجر يوم السبت اقبالا قليلا للمصلين عكس النداءات المتكررة لفتح المساجد ، حيث لم يتعدى عدد المصلين في بعض المساجد العشرة أو ال20 فردا ، ولم يختلف الامر في صلاة الظهر ورغم تزامن الوقت مع موسم العطل الا ان المصلون غابوا عن بيت الله في اول يوم من فتحة بعد 05 اشهر من الغلق .
هذا وقد غاب الشيوخ والأطفال عن المسجد بقرار صحي في حين تغيب البقية بقرار ارادي ، حيث كان الملايين من رواد الفضاء الأزرق يطالبون الحكومة لفتح المساجد للدعاء والتضرع إلى الله لرفع الوباء ، لكنهم لم يجسدوا دعواتهم على ارض الواقع ، حيث ظهر التخوف من الوباء جليا في أول يوم من فتح المساجد خاصة في صلاة الفجر ، وحتى الأئمة اعتمدوا التقصير في مدة الصلاة عن طريق قراءة آيات قصيرة بغية تقليص مدة الصلاة وتفادي انتشار الوباء ، كما ساهموا بتوجيهاتهم إلى اعتماد التباعد وتوفير المطهرات وفي بعض المساجد الاعتماد على قياس الحرارة لضمان محاربة انتشار فيروس كرونا.
محمد بن ترار
افتتحت نهار أمس مساجد الوطن أبوابها تحت إجراءات صحية و احترازية كبرى من قبل الأئمة والقائمين على المساجد ،هذا وشهدت المساجد فجر يوم السبت اقبالا قليلا للمصلين عكس النداءات المتكررة لفتح المساجد ، حيث لم يتعدى عدد المصلين في بعض المساجد العشرة أو ال20 فردا ، ولم يختلف الامر في صلاة الظهر ورغم تزامن الوقت مع موسم العطل الا ان المصلون غابوا عن بيت الله في اول يوم من فتحة بعد 05 اشهر من الغلق .