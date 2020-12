حضور بارز للجزائر بـ 9 أفلام في دورة ديسمبر

سجلت الجزائر حضورها البارز واللافت في الدورة التاسعة لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير، بـ 9 أفلام، حيث بلغ عدد الأفلام المشاركة في طبعة شهر ديسمبر 2020، 56 فيلما من 17 دولة من مختلف قارات العالم، كإفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتشارك في هذه التظاهرة السينمائية الافتراضية 3 دول لأول مرة والمتمثلة في كل من البرازيل، نيجيريا والأردن.

مدير ومؤسس المهرجان، دليل بلخودير: بوابة السينما ستساهم في تنشيط الثقافة

ولقد أكد مدير ومؤسس مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير، دليل بلخودير، أن هذا المهرجان السينمائي يهدف إلى خلق روابط قوية بين الشعوب المنطقة عن طريق مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة باستخدام لغة الصورة وصناعة الأفلام ضمن دبلوماسية ثقافية نشطة، حيث تسعى هذه التظاهرة التي تنتصر للفن السابع إلى التعريف بالإمكانات الضخمة المتاحة في الجزائر على غرار باقي الدول والتي تتمثل قبل كل شيء في العنصر البشري والإبداع الفكري والتراث الثقافي الغني والمتنوع.

كما كشف بلخودير،عن تنصيب المخرجة والممثلة المسرحية ألكسندرا كرم كعضو دائم في لجنة الانتقاء و الاختيار الدولية الدائمة و سفيرة دائمة للمهرجان في دولة لبنان

مشاركة أفلام سينمائية ووثائقية من مختلف القارات

وتتمثل الأفلام المشاركة في هذا الحدث السينمائي في : ومن الجزائر “bad shoes” لأمداح أكلي والفيلم الوثائقي ” فرسان البارود “لكريم بوشطاطة و”لا تسخر من أخاك” للمخرج حسين نجيمي و” حياة في لوحة ” من إخراج إسلام منفوش و” سوف نعود ” لعبد الجليل بولحبال ، و” التناقض” إخراج مواسي خالد ” الاتفاق الأخير ” The Last Pact ” من إخراج أحمد خنفوسي و” علبتي ” لبن مشيه نوال وفيلم “STORA” للمخرج عبد الله عقون وتشارك أفلام عربية أخرى ونجد من مصر كل من فيلم “القاهرة عشرين عشرين ” من إخراج آلاء عبد القادر و”بطل من مجاز” ليحي خليفة و”سليمان داود” لحازم محمود و”عشرين …فراقها صبح” للمخرج ريوان محمد و” لا للمخدرات ” لمحمد الجوهر و”الفخ” لأحمد سعيد زريق ، وفيلم August ” “من إخراج عزام عصمان و” توشريت” إخراج عامر أبو حسيبة ، ومن الأفلام التونسية المتواجدة في هذا المهرجان الخاص بالفن السابع : “Earth is home ” للمخرج نعمان نعمان و” وخي ” من إخراج أسامة نور الدين العرفاوي بينما تشارك الأردن بفيلم “الخطيئة” للمخرجة لمى الزغول ونفس الشيء مع سلطنة عمان التي اختارت المشاركة بفيلم وثائقي تحت عنوان ” رجل من جبل قهوان “لمحمد بن خليفة الراسبي ومن سوريا فيلم “نيسان 21″ للمخرج حسام جليلاتي ، إذ تشارك العراق بفيلمين في هذا الحدث السينمائي البارز بكل من ” قداس سارا ” للمخرجة سارة فارس و” صفر ” الذي تولت إخراجه إيمان خضر ، كما أن الأفلام الإفريقية حاضرة بقوة في هذا المهرجان والممثلة في نيجيريا التي تشارك بـ 8 أفلام سينمائية وهي فيلم “spin” من إخراج Lawson Titus وفيلم ′′ Z le début ′′ للمخرج Godwin Josiah ، و′′ Chase ′′ من إخراج مجموعة critics the و ” Life – race ” من إخراج رايموند يوسف وفيلم ” A star wars story ” و” OBA ” لـ “Ridwan Adeniyi “و ′′ BRO ′′ و فيلم ” FOOTBALL NO BE WAR ” ومن الأفلام السينمائية القادمة من أمريكا اللاتينية وتحديدا من البرازيل ونجد كل من “العقاب” من إخراج Iago Kieling وTRAVESSIA للمخرج Sander Hahn و Décio Gorini و”لا وعي” للمخرج Tarcisio Coelho Borges و′′ Luis Humberto : The Possible View ′′ للمخرج ماريانا كوستا ورافييل لوبو، و′′ Message from the Stars من إخراج Ariel Pereira Quintela و” صور من الحلم” تولى إخراجه Leandro Olimpio بالإضافة إلى فيلم ” الأمارة ” إخراج مروان سالمي و” الخناقة ” Quarrel للمخرج عبد اللطيف قروري ونجد في رصيد المغرب 6 أفلام مشاركة : فيلم “الطريق” من إخراج عبد المنعم قدوح و” علال ” إخراج فهيم البياش وDeep Depression للمخرج نجيب الأسد ” قسوة الحياة ” لمحمد كريم أولمداني، “كثم الأنفاس” لعبد الكريم بوسرية و”الحلوى الحمراء ” من إخراج كل من حمزة الدقون و عصام بويش ومن الأفلام الفرنسية : “تهيتي” من إخراج لطيفة سعيد ، “كم من الوقت الكسنادرا” و”ذكريات الحب” للتوأم مالاس و” LA DER DES DER ” للمخرج Patrice Guillain ومن بريطانيا فيلم “KAYLA” للمخرج جون دوير ومن السويد فيلم ′′ Je n’aime pas le sucre ′′ للمخرج وسيم كاشلان ومن فنلندا “Letters” من إخراج Ghatfan GHANOOM و من إسبانيا فيلم Un, deux, trois, quatorze ′′ ” من إخراج Juanlu Gal ãn ومن الهند 5 فيلم “تيليفون” لـ RAHUL TIWARI و” سينما أزادي” لمهدي طرفي من إيران،

مهمة صعبة لاختيار الأفلام الفائزة

وستجتمع لجنة الانتقاء الدولية باختيار الأفلام التي ستتنافس على الجوائز واللجنة تترأسها فاطمة زهرة لعجامي من الجزائر وأعضائها: محمد بن سلمان الكندي من سلطنة عمان و حبيب باوي ساجد من إيران و طارق شاكر من العراق و سلمى النور من السودان و علاء نصر من مصر و جيهان إسماعيل من تونس و محمد مجاهد من المغرب و توماس غراند من فرنسا ولقد عرفت هذه الدورة التاسعة من هذا المهرجان السينمائي الدولي مشاركة عدد معتبر من الأفلام، في دورة ديسمبر 2020 حيث توجد أفلام من الجزائر و فرنسا وإيران والهند و تونس ومصر وإسبانيا و بريطانيا وسلطنة عمان و المغرب و العراق و البرازيل و السويد و الأردن و سوريا و نيجريا و العراق وفنلندا، ويأتي هذا بعدما أعلن رئيس لجنة التحكيم الدولية الدائمة في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير الدكتور أبوشعيب المسعودي من المغرب رفقة أعضائه وهم كل من مروان طرابلسي من تونس ونور الدين برابح من الجزائر، عن هوية الأفلام الفائزة يوم الفاتح من نوفمبر2020.

انتعاش السينما الجزائرية على المستوى العربي والدولي

كما أن مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير هو فكرة رائدة و فريدة من نوعها في المشهد الثقافي الجزائري و العربي لكونه أول مهرجان شهري للفيلم القصير الدولي أونلاين و الذي تمكن من استقطاب عدد كبير من المتتبعين على صفحته الرسمية بالفايسبوك وقناة اليوتيوب و كانت البداية بالإعلان عن تنظيم المهرجان الافتراضي الأول للفيلم القصير الدولي في الجزائر بعنوان Domum festival وهي فكرة للمخرج الجزائري دليل بلخودير الذي تولى رئاسة المهرجان و نظم المهرجان من 05 إلى 30 أفريل 2020 بالشراكة مع مهرجان قليبة لفيلم الهواة FIFAK و أيام دمشق السينمائية و جمعية سينما الجنوب cinesud التونسية برعاية مديرية الثقافة و دار الثقافة لولاية عنابة و كانت لجنة التحكيم متكونة من مختصين في مجال السينما من تونس و المغرب و سوريا و الجزائر و لجنة الانتقاء والاختيار الدولية متكونة من مجموعة من محترفي السينما من دول عديدة و شارك في هذا المهرجان 58 فيلما من 23 دولة و بعد النجاح الذي عرفه هذا المهرجان قررت هيئة التنظيم برئاسة دليل بلخودير التأسيس لأول مهرجان شهري للفيلم القصير الدولي أونلاين تحت تسمية : مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير و شكلت لجنة تحكيم وانتقاء دوليتين وعقد المهرجان العديد من الشراكات والاتفاقيات مع مهرجانات دولية مثل مهرجان البندقية و مهرجان LAOFF في سردينيا الإيطالية و مهرجان AFA Festival في مدينة أطلانطا الأمريكية و مهرجان أيام إربيل الثقافية الدولية و مهرجان كردادة ببوسعادة و مهرجان خريبكة بالمغرب ومهرجان العودة السينمائي بفلسطين. كما تم عقد العديد من الشراكات مع جمعيات تعنى بالشأن السينمائي والإنتاج السمعي البصري مثل A.i.F.F.A. من إيطاليا من مدينة تورينو و جمعية مدينة الجزائرية من مدينة عنابة و فنون و كذلك المركز الجزائري للسينما و متحف السينما سينيماتيك و C.J.Youtubeurs التونسية و العديد من القنوات التلفزيونية مثل قناة “الواحة” التلفزيونية من المغرب و إذاعة “هوانا “الجزائرية التي تبث من فرنسا و الإذاعات للتغطية الإعلامية و لقد نظمت هيئة تنظيم المهرجان العديد من الورشات الافتراضية التفاعلية التي أقيمت لصالح صناع الأفلام تتناول جميع مراحل كتابة السيناريو و الصناعة السينمائية من الورقة البيضاء إلى الشاشة.

حكيم مالك