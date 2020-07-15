بحضور الشركاء الاقتصادين والاجتماعين جراد يترأس أول اجتماع للجنة تقييم جائحة كورونا السبت القادم

حضور الشركاء الاقتصادين والاجتماعين جراد يترأس أول اجتماع للجنة تقييم جائحة كورونا السبت القادم

يترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد السبت القادم بفندق الأوراسي باعالي العاصمة أول اجتماع، للجنة تقييم أضرار جائحة وباء كورونا التي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتشكيلها في أخر اجتماع مجلس الوزراء بهدف الأثار التي نجمت عنها هذه الجائحة لاسيما على الاقتصاد الوطني والمؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة . ولغرض حضور هذا الاجتماع الأول من نوعه للجنة تقيم أضرار جائحة كوفيد 19 راسلت الوزارة الأولى كافة الفاعليين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين، لحضور أول اجتماع هذه اللجنة التي ستتولى برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد تقييم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني تنفيذا لتعيمات الرئيس عبد المجيد تبون في أخر اجتماع لمجلس الوزراء خصص لدراسة خطة للانعاش الاقتصادي والاجتماعي وينتظر ان يخلص اللقاء الأول من نوعه الذي يأتي بعد 4 أشهر من ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة فرضتها جائحة كورونا اجراء تقييم دقيق لمختلف الآثار التي خلفتها على الاقتصاد الوطني، لاسيما قطاعات شلت كالسياحة والنقل والاطعام والحرف كما يهدف الاجتماع الى اجراء دراسة بين القطاعات الوزارية المعنية والشركاء الاجتماعين والاقتصادين من اجل الوصول الى حلول توافقية لدعم المتضررين من هذه الجائحة سواء عمال أو أرباب عمل .

عطار ب