حصيلة سلبية للجيدو تعجّل بإعادة النظر في سياسة الاتحادية

برهنت النتائج التي حققها المنتخب الوطني للجيدو التراجع الرهيب الذي تعرفه هذه الرياضة على المستوى القاري، عقب الحصيلة المتواضعة التي عاد بها المصارعون الجزائريون من السفرية التي قادتهم منذ نهاية الأسبوع المنصرم إلى مدغشقر من أجل المشاركة في منافسة البطولة الإفريقية حسب الفردي والفرق، أين ظهرت الجزائر أضعف مما كانت عليه في الأعوام السابقة أين كان الجيدو في أعز أمجاده بفضل النتائج الباهرة التي كان يحققها وسيطرته على منصة التتويج قاريا، إلى جانب إحراز الميداليات عالميا وأولمبيا، لكن السياسة التي تسير عليها هذه الرياضة خلال الفترة الأخيرة جعلت هذه الرياضة تتراجع على مستوى المحافل الخارجية، والدليل اقتصار المعدن النفيس على ميدالية ذهبية وحيدة، كانت بفضلها المسارعة أمينة بلقاضي الشجرة التي تغطي الغابة عقب تتويجها باللقب القاري في وزن 63 كغ بعد فوزها في المنازلة النهائية على حساب منافسة من المغرب، بينما جاءت بقية الميداليات بين الفضية لفائدة ثلاثة مصارعين ويتعلق الأمر بكل من صونيا اصلاح ووزن اكثر من 78 كغ، عبد الرحمان بن عمادي أقل من 90 كغ وسفيان بلقرع أكثر من 100كغ، بينما عاد البرونز إلى الثنائي فتحي نورين في وزن 73 كغ وكوثر وعلال في أقل من 78 كغ.

صحيح أن المصارعين الست الذين تم الدفع بهم للمشاركة في المنافسة القارية عادوا بميدالية حسب الفردي إلا أنهم فشلوا في إهداء الجزائر ميداليات أخرى من الذهب مثلما تعود الجيدو الجزائري عليه في الأعوام السابقة، أنهوا من خلاله البطولة الإفريقية في المركز الثالث خلف صاحب اللقب المنتخب المصري والمغربي، وفقدوا على إثره الزعامة التي عودنا عليها أبطال سابقون على غرار بويعقوب، يعقوبي، مريجة، سواكري، صورايا حداد وغيرهم.

الفوز بلقب حسب الفرق في غياب المنتخبات العربية

وتمكن المنتخب الوطني للجيدو من التتويج باللقب حسب الفرق مختلط، الذي هللت له كثيرا الاتحادية الجزائرية للعبة، إلا أن الأمر لا يعتبر انجازا إذا علمنا هوية المنتخبات المنافسة في اليوم الأخير من الطبعة 41 للدورة القارية، خاصة وأن منافسة حسب الفرق شهدت عدم مشاركة المنتخبات العربية التي تعتبر المنافس الحقيقي في ظل غياب مصر، تونس والمغرب، وواجه مصارعونا منتخب الغابون في نصف النهائي عقب إعفاءه من الدور الأول قبل أن يتفوق على نظيره السنغالي في المنازلة النهائية.

المصارعون يفشلون في التأهل إلى الأولمبياد

يتأثّر الجيدو في بلادنا بسوء التسيير الذي تعتمده الاتحادية برئاسة رشيد لعراس والتي أحدثت ضجة كبيرة قبل سفرية الوفد الجزائري إلى مدغشقر أين كان يفترض أن يتنقل 18 مصارعا منهم 9 لدى الرجال، قبل أن يتقلص عدد المشاركين إلى ستة مصارعين فحسب منهم 3 لدى الرجال، وهو الأمر الذي أحدث ثورة كبيرة وغضبا عارما بين المصارعين، وأثر ذلك على النتائج إذا علمنا بفشل مصارعينا من ضمان تذكرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية المقررة في صائفة العام 2021 بطوكيو، حيث كان بن عمادي متأهلا إلى الأولمبياد قبل خوض البطولة الإفريقية بينما الخماسي الآخر لم يتمكن من ضمان التأهل أولمبيا.

عيشة ق.