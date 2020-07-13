حصيلة ثقيلة اليوم اللجنة المشتركة لرصد و متابعة تفشي وباء كورونا covid-19

اللجنة المشتركة لرصد و متابعة تفشي وباء كورونا covid-19
حصيلة وباء كورونا كوفيد-19 إلى غاية اليوم االاثنين 13 جويلية 2020 و هي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرحة عنها و نتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
• 494 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية.
* فيما يخص الوفيات:
• سبعة (07) وفيات جديدة رحمهم الله جميعا،
* الحالات التي تماثلت للشفاء:
• عددها 14.019 حالة
• 276 مريض تماثل للشفاء خلال 24 ساعة الماضية
*فيما يخص الاستشفاء
• 61 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.
الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة ب:
• احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية،
• الامتثال لقواعد الحجر الصحي،
• الارتداء الإلزامي للقناع.
لنحافظ على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لهم مرض مزمن.