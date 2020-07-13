حصيلة ثقيلة اليوم اللجنة المشتركة لرصد و متابعة تفشي وباء كورونا covid-19

اللجنة المشتركة لرصد و متابعة تفشي وباء كورونا covid-19

حصيلة وباء كورونا كوفيد-19 إلى غاية اليوم االاثنين 13 جويلية 2020 و هي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرحة عنها و نتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

• 494 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية.

* فيما يخص الوفيات:

• سبعة (07) وفيات جديدة رحمهم الله جميعا،

* الحالات التي تماثلت للشفاء:

• عددها 14.019 حالة

• 276 مريض تماثل للشفاء خلال 24 ساعة الماضية

*فيما يخص الاستشفاء

• 61 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة ب:

• احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية،

• الامتثال لقواعد الحجر الصحي،

• الارتداء الإلزامي للقناع.

لنحافظ على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لهم مرض مزمن.