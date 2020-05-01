حصري تفاصيل منع ميهوبي من السفر

حسب موقع بورس-ديزاد. كوم :

** وزير الثقافة السابق والمرشح الرئاسي لعام 2019 ، عز الدين ميهوبي ، ممنوع منذ 3 أيام من الخروج خارج التراب الوطني .

** الإجراء يأتي بعد فتح تحقيق حول فترة ادارته لوزارة الثقافة ، والذي أسفر عن وضع المنتجة سميرة حاج جيلاني في السجن الاحتياطي بتهم فساد مالي .

** في عهد عز الدين ميهوبي وزير الثقافة ، استفادت سميرة حاجي جيلاني من امتيازات اضافة الى تلك التي حصلت عليها من خليدة التومي.وقد كانت عمليات تحويل الأموال إلى الخارج موضع انتقاد كبير.

** حاليا التهم الموجهة ضد عز الدين ميهوبي غير معروفة، ** وهناك مشتبه فيهم آخرون خاضعون للتحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية.