حشود يبتعد عن العميد ويقترب من بلوزداد

ج.ن

لا يزال مستقبل لاعب مولودية الجزائر عبد الرحمان حشود مبهما وغير واضح المعالم، بعد أن أجل ابن مدينة العطاف الحسم والفصل في أمر تجديد عقده مع “العميد” أو تغيير الأجواء، حيث لم يتفاوض لحد الساعة مع الرئيس عبد الناصر ألماس وهو الذي انتهى عقده في شهر جوان الماضي.

وحسب مصادر مقربة من إدارة مولودية الجزائر، فإن الأخيرة كانت تنوي التفاوض مع اللاعبين المنتهية عقودهم بحر هذا الأسبوع، بعدما أصدرت بيانا تتفي فيه الاستغناء عن بورديم وحشود ودرارجة ونقاش، لكن حشود لم يرد على اتصالات الإدارة من اجل تحديد موعد للتفاوض، الأمر الذي أخلط حسابات الإدارة، سيما أنها تلقت أخبار عن دخول اللاعب في اتصالات مع الفريق الجار شباب بلوزداد.