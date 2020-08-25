حسام عورا يدير ظهره للجزائر ويختار فرنسا

ج.ن

فضل الفرانكو جزائري حسام عوار السير على خطى زميله في أولمبيك ليون الفرنسي نبيل فقير، واختار تمثيل الديكة الفرنسية على حساب المنتخب الجزائري رغم إلحاح الناخب الوطني جمال بلماضي.

وتبخرت أحلام الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ومدرب الخضر جمال بلماضي وكل عشاق المنتخب في رؤية النجم الصاعد لنادي أولمبيك ليون الفرنسي حسام عوار بألوان الخضر، هذا وكشف مصادر”الوسط” أن نجم أولمبيك ليون لم يرد على إتصالات رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي إلى غاية أمسية الإثنين، مما يؤكد حسمه مستقبله الدولي برفض الجزائر وتمثيل فرنسا في سيناريو مشابه كثيرا لزميله في أولمبيك ليون نبيل فقير الذي صرح بأنه سيلتحق بالخضر قبل أن يفند بعدها بساعتين فقط الأمر ويؤكد بأنه سيمثل فرنسا بعد خضوعه لضغط رهيب من مسؤولي �ليون� وعلى رأسهم الرئيس أولاس، الذي يكون قد أثر بنسبة كبيرة في خيار عوار الذي أدار ظهره للخضر، الأمر الذي يعتبر خسارة كبيرة للمنتخب بالنظر إلى مستوى اللاعب المستهدف من كبار القارة العجوز.

وأضاف ذات المصدر، أن حسام عوار سيكون ضمن قائمة المدرب الفرنسي ديدي ديشان التي سيكشف عنها يوم الخميس والمعنية بمواجهة منتخبي أوكرانيا والسويد في إطار الدوري الأوروبي للمنتخبات.