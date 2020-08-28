حسام عوار يقطع الشك باليقين ويؤكد:

ج.ن
أكد حسام عوار لاعب خط وسط ليون، والوافد الجديد على تشكيلة المنتخب الفرنسي، أنه لم يكن يفكر سوى في تمثيل “الديوك”، ما يعد استفزازا بطريقة غير مباشرة للجماهير الجزائرية.
وكان ديديي ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، قرر استدعاء عوار لأول مرة لتمثيل “الديوك”، استعدادا لمواجهتي السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، واللتان ستقامان خلال شهر سبتمبر المقبل.
وفضل عوار تمثيل منتخب فرنسا على بلده الأصلي الجزائر، رغم وجود محاولات من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإقناعه بتمثيل “الخضر”.
وأعرب نجم أولمبيك ليون عن ارتياحه الشديد بعد نيله دعوة من اجل تمثيل حامل لقب كأس العالم، حيث أجرى حوارا مطولا مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تطرق فيه للعديد من النقاط، التي أظهرت جليا بأنه لم يكن يضع المنتخب الجزائري في حساباته تماما.
وقال عوار: “أنا سعيد، لأن نتائج العمل الكبير الذي قمت به في الفترة الماضية، بدأت في الظهور، والمكافأة هي حصولي على هذه الدعوة من ديشان، لتمثيل المنتخب الفرنسي”.
وتابع: “هذا أمر أفتخر به كثيرا، ولو أني كنت أتوقعه خاصة بعد المستوى المحترم الذي قدمته خلال المرحلة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، ووصول ليون لنصف نهائي المسابقة”.
وواصل صاحب الـ 22 عاما تصريحاته، مؤكدا بأن بلده الأصلي الجزائر، لم يكن في حساباته بأي شكل من الأشكال، رغم أنه لم يتحدث عن ذلك بشكل صريح.
وقال عوار في هذا الشأن: “صراحة كنت أنتظر هذه الدعوة من ديشان في الفترة الماضية، ولم أكن أنظر لأي أمور أخرى، خاصة وأن الكثير من الأصداء وصلتني بوجود اهتمام من طرف الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي بخدماتي”.
وواصل: «الخريف الماضي، تلقيت دعوة أولية، ولكني تعرضت لإصابة حرمتني من التواجد مع التشكيلة، وهو ما كان مخيبا جدا بالنسبة لي، ولكني وبفضل إصراري ومثابرتي تمكنت من بلوغ هدفي بالتواجد مع الديوك”.
وأوضح حسام عوار في نهاية المطاف، بأنه سيعمل على فرض نفسه منذ البداية في تشكيلة منتخب فرنسا، مضيفا: “عندما ألتحق بمركز كلير فونتان (مركز إقامة المنتخب الفرنسي)، فسأكون شخصا هادئا الى أبعد الحدود، ولكن في التدريبات وعلى المستطيل الأخضر، سأقدم كل ما لدي وسأبذل كل ما أملك.
ج.ن