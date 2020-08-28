حسام عوار يقطع الشك باليقين ويؤكد:

ج.ن

أكد حسام عوار لاعب خط وسط ليون، والوافد الجديد على تشكيلة المنتخب الفرنسي، أنه لم يكن يفكر سوى في تمثيل “الديوك”، ما يعد استفزازا بطريقة غير مباشرة للجماهير الجزائرية.

وكان ديديي ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، قرر استدعاء عوار لأول مرة لتمثيل “الديوك”، استعدادا لمواجهتي السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، واللتان ستقامان خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفضل عوار تمثيل منتخب فرنسا على بلده الأصلي الجزائر، رغم وجود محاولات من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإقناعه بتمثيل “الخضر”.

وأعرب نجم أولمبيك ليون عن ارتياحه الشديد بعد نيله دعوة من اجل تمثيل حامل لقب كأس العالم، حيث أجرى حوارا مطولا مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تطرق فيه للعديد من النقاط، التي أظهرت جليا بأنه لم يكن يضع المنتخب الجزائري في حساباته تماما.

وقال عوار: “أنا سعيد، لأن نتائج العمل الكبير الذي قمت به في الفترة الماضية، بدأت في الظهور، والمكافأة هي حصولي على هذه الدعوة من ديشان، لتمثيل المنتخب الفرنسي”.

وتابع: “هذا أمر أفتخر به كثيرا، ولو أني كنت أتوقعه خاصة بعد المستوى المحترم الذي قدمته خلال المرحلة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، ووصول ليون لنصف نهائي المسابقة”.

وواصل صاحب الـ 22 عاما تصريحاته، مؤكدا بأن بلده الأصلي الجزائر، لم يكن في حساباته بأي شكل من الأشكال، رغم أنه لم يتحدث عن ذلك بشكل صريح.

وقال عوار في هذا الشأن: “صراحة كنت أنتظر هذه الدعوة من ديشان في الفترة الماضية، ولم أكن أنظر لأي أمور أخرى، خاصة وأن الكثير من الأصداء وصلتني بوجود اهتمام من طرف الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي بخدماتي”.

وواصل: «الخريف الماضي، تلقيت دعوة أولية، ولكني تعرضت لإصابة حرمتني من التواجد مع التشكيلة، وهو ما كان مخيبا جدا بالنسبة لي، ولكني وبفضل إصراري ومثابرتي تمكنت من بلوغ هدفي بالتواجد مع الديوك”.

وأوضح حسام عوار في نهاية المطاف، بأنه سيعمل على فرض نفسه منذ البداية في تشكيلة منتخب فرنسا، مضيفا: “عندما ألتحق بمركز كلير فونتان (مركز إقامة المنتخب الفرنسي)، فسأكون شخصا هادئا الى أبعد الحدود، ولكن في التدريبات وعلى المستطيل الأخضر، سأقدم كل ما لدي وسأبذل كل ما أملك.