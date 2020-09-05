حزب الكرامة :اختيار الفاتح من نوفمبر لتعديل الدستور له أبعاد تاريخية ودليل حسن نية السلطة

ثمن رئيس حزب الكرامة, محمد الداوي اختيار الفاتح نوفمبر موعدا لتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور مؤكدا أن هذا التاريخ له أيعاد تاريخية وهو دليل على حسن نوايا السلطات العمومية في بناء الجزائر الجديدة

وقال رئيس الحزب بالنيابة, محمد الداوي, في لقاء مع محافظي الحزب عبر الولايات, أن اختيار الفاتح نوفمبر موعدا لتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور له أبعاده التاريخية وهو دليل على حسن نوايا السلطات العمومية من أجل بناء جزائر جديدة مبرزا أنه سيعلن عن الموقف النهائي لحزبه بعد الاطلاع على الوثيقة النهائية لتعديل الدستور, كما اعرب عن امل حزبه في ان تستجيب وثيقة التعديل الدستوري لآمال وتطلعات الشعب الجزائري

من جهة اخرى, أشاد ذات المسؤول بالقرارات التي اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, من أجل وضع حد لتقاعس وتهاون المسؤولين في أداء مهامهم تجاه المواطنين كما دعا الشباب الى المشاركة بكل قوة في الانتخابات والترشح للمجالس المحلية والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة التي يحلم بها كل الجزائريين

ب.ع