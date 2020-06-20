حزب الحرية و العدالة يدعو السلطة لمتابعة فرحات مهني قضائيا

استنكر حزب الحرية و العدالة بشدة الدعوات الانفصالية و التحريضية على العنف للمدعو فرحات مهني من فرنسا داعيا السلطات العليا في البلاد الى متابعته قضائيا

و جاء في بيان للحزب يستنكر حزب الحرية و العدالة بشدة الدعوات الانفصالية و التحريضية على العنف التي يطلقها أساسا من باريس المدعو فرحات مهني مضيفا أن هذه الدعوات و إن كانت لا تستحق أي رد فعل من منطلق أن وحدة الشعب الجزائري رسختها قرون و قرون من العيش المشترك و ارتوت بدماء أبنائه كل ربوع الوطن شبرا شبرا إلا أنها باتت تستوجب الموقف الحازم من السلطات العليا للبلاد في المتابعة القضائية لهذا العميل الذي سبق أن وجهت له الدعوة لزيارة الكيان الإسرائيلي الغاصب عدة مرات, و حث صراحة على تشكيل ميليشيات ضد الدولة الجزائرية و دعا الحزب السلطات العليا في البلاد إلى اتخاد إجراءات فورية ضد الدولة التي تأوي نشاط الخونة الانفصاليين, بما فيها إعادة النظر في الموقف الرسمي من جبهة تحرير كورسيكا الفرنسية, عملا بمبدأ المعاملة بالمثل المعروف في العلاقات الدولية.

صارة يوبي