حريق مهول بتيبازة يتسبب في هلاك هكتارات واسعة من الأراضي الفلاحية بتيبازة

تسبب حريق مهول، صبيحة السبت، بولاية تيبازة الى هلاك هكتارات من الأراضي بالمنطقة المسماة أروانو بقوراية بولاية تيبازة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد نشب الحريق في حدود الساعة السادسة صباحا، فقد أدى هبوب الرياح القوية التي تشهدها المنطقة الى امتداد النيران الى مساحات أخرى مما استوجب تدخل فرق الحماية المدنية بولاية تيبازة لإخماد النيران كما أستدعت الحادثة الاستعانة بوحدات الحماية المدنية بكل من عين الدفلى و البليدة لتطويق الحريق مخافة امتداده الى ولايات لأخرى، كما تم تجنيد 24 شاحنة وإمكانيات بشرية معتبرة لإخماد الحرائق، والإستنجاد بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء و يجهل الى حد الساعة السبب الرئيسي في اندلاع النيران التي أتت على هكتارات معتبرة من الأراضي. ولاتزال عمليات إخماد النيران متواصلة الى حد الساعة.

باية ع