حريق بمصنع الدهون بقالمة

تسبب حريق مهول شب الأربعاء بمصنع الدهون بمنطقة بوضروة ببلدية وادي فراغة بولاية قالمة في إتلاف أجزاء هامة من المصنع, وفق ما ورد في حصيلة أولية, قبل التحكم النهائي في الحريق من دون تسجيل خسائر بشرية حسبما افادت به المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح الملازم أول عبد المالك منايعية رئيس مصلحة الوقاية بالنيابة بذات المديرية ل وأج بأن عملية إطفاء الحريق إلى غاية منتصف نهار اليوم تشرف على نهايتها, مشيرا إلى أن الحريق نشب صباح اليوم بهذه الوحدة الإنتاجية الخاصة التي تقع على بعد 50 كلم شرق عاصمة الولاية. وحسب المصدر فإن الخسائر المسجلة لحد الأن تتمثل في إتلاف مستودع الإنتاج ومستودع التخزين وكذا براميل مواد أولية لصناعة الدهون فيما لا تزال عملية الإطفاء جارية لجرد بقية الخسائر, موضحا بأن تدخل فرق الإطفاء مكن من حماية أجزاء هامة من المصنع خاصة مخزن المواد الخطيرة المستعملة في التصنيع. وأضاف أيضا بأن عملية الإطفاء قامت بها الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية بوشقوف بدعم من الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية لخزارة و وحدة القطاع عين بن بيضاء حيث تم تسخير حوالي 50 عنصرا من مختلف الرتب وعتاد يتمثل أساسا في 7 شاحنات إطفاء خفيفة و 5 شاحنات إطفاء متوسطة إضافة إلى سيارة اتصال وأخرى للإسعاف

ب.ع