حركة واسعة في صفوف رؤساء الدوائر

كشفت مصادر مؤكدة أن حركة واسعة ستمس رؤساء الدوائر قبل نهاية الأسبوع الحالي من خلال إنهاء مهام ما يزيد عن 230 رئيس دائرة وتحويل آخرين من مناصبهم على خلفية ظهور العديد من التجاوزات، كما تسعى مصالح الرئاسة إلى تشبيب الإدارة بعدما سبق أن تم تدارس إلغاء منصب رئيس الدائرة، لكن ضرورة فرض الرقابة على المجالس المنتخبة وخاصة البلديات ألزم إعادة دعمها بإطارات ذات كفاءة.

هذا وأشارت مصادرنا أنه تقرر إنهاء 230 رئيس دائرة منهم من أحيل على التقاعد بفعل السن وآخرون تبين ضلوعهم في قضايا فساد مع العصابة خاصة الدوائر التي عرفت نهبا للعقار الفلاحي والسياحي ، وينتظر إحالة العديد منهم على العدالة خاصة أولئك الذين تبث تورطهم في قضايا فساد والبزنسة بالسكنات والثراء الغير مشروع نتيجة العلاقة مع المقاولات ومنح المشاريع بطريقة مشبوهة، والتي كثيرا ما لم تنته الأشغال بها أو تمت بطريقة غير صحيحة وهو ما خلق هلعا في نفوس رؤساء الدوائر خاصة أولئك الذين نظمت بشأنهم حركات احتجاجية للمطالبة برحيلهم نتيجة فشلهم في التسيير والرقابة.

محمد بن ترار