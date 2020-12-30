حركة فتح.. بين الفكرة والمسيرة

بقلم: صالح عوض

في مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني كانت فتح هي الفكرة المتوهجة المتحررة من ظلال الولاءات وتعقيد الأيديولوجيا تماما كما كانت شقيقتها الكبيرة جبهة التحرير الوطني الجزائري.. وفي أتون المعركة ضد العدو الصهيوني هبت عليها من كل الجهات أحقاد أصحاب الانتماءات وخدّام الاستعمار.. قاتلت على كل الجبهات في معركة المستحيل، ضد الإرادة الدولية وأدواتها الإقليمية ممثلة بالمشروع الصهيوني وجودا ووظيفة وأنظمة وقوى وظيفية.. جاءت لتنقل المجتمع الفلسطيني من طوابير الوقوف على أبواب وكالة الغوث ثوارا الى خنادق الثورة وغيرت ملامح المشرق العربي كله.. وانتزعت فلسطين من إدراج الحاكم العربي وأجهزة مخابراته.. قاتلت في كل الساحات وفتحت للإنسان أبعاده جميعا أدبا وفكرا وسياسة وعلاقات فكانت حضنا لكل الأحرار في الأمة من لبنان وايران وإريتريا واقتسمت معهم لقمة العيش ورصاص الثوار وفي معسكراتها تدرب قادة الثورة الإيرانية وقادة المقاومة اللبنانية و سواهم من حركات المقاومة.. أسقطت منطق التجزئة ومفهوم الحزب العقائدي وارتفعت بالإنسان الفلسطيني الى ما يليق بفلسطين بلا عوائق.. فتح بوجهها الفلسطيني وبروحها العربية وبرسالتها الإنسانية استطاعت ان تمثل فلسطين بكل جدارة.

السياق التاريخي:

تلاحقت النكبات على شعب فلسطين على مدار القرن العشرين ولازالت فرغم صدمته العنيفة لا يمكن اعتبار 15 مايو/ أيار 1948 بداية التأريخ للقضية الفلسطينية.. فقضية فلسطين تبدأ من احتلال جيش الاستعمار البريطاني أرض فلسطين عام 1917 مرفوقا بوعد بلفور و ضمن الحرب على بلاد العرب والإسلام.. فمنذ ذلك الحين أخذ الانجليز على عاتقهم التهيئة لقيام المشروع الصهيوني بالاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات واستجلاب اليهود من شتى الأصقاع وتزويدهم بالمتطور من السلاح .. وقاوم الفلسطينيون بإمكاناتهم المحدودة والنادرة المخطط البريطاني بهبات وثورات لم تتوقف وقدموا الشهداء والتضحيات الجسيمة، وهكذا على مدار ثلاثين سنة 1917-1948 كانت بريطانيا قد أنجزت وعدها للحركة الصهيونية بتوفير كل الظروف المحلية والإقليمية والدولية لقيام دولة إسرائيل واستصدرت لذلك قرارا دوليا بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، ولتعلن دول العالم الأوربي وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية وأمريكا و دول أخرى اعترافا بالدولة العبرية بموجب قرار التقسيم..

بعيدا عن التيارات الفكرية السائدة يومذاك “اليسارية والناصرية والبعثية” التقت ثلة من أبناء فلسطين لتجعل من فلسطين الأيديولوجيا فكانت الفكرة العبقرية “فتح” وكان تحرير فلسطين الهدف و المنهج والثقافة.. فكانت فتح حركة الوجدان الفلسطيني في اعمق خلجاته..

انطلقت حركة فح لتصنع أساسا معنويا للشعب الفلسطيني و تفتح أبواب منظمة التحرير، ومؤسسة كيانا سياسيا يضم إليه كل الفعاليات السياسية والنقابية الفلسطينية من أحزاب وشخصيات مستقلة.. كان هذا أهم انجاز سياسي فلسطيني.

انطلقت حركة فتح سنة 1965 في ظروف غاية في التعقيد حيث رأى النظام العربي يومذاك انها تهدد استقراره وتنزع عنه الشرعية وتكشف وظيفته في تكريس التجزئة وحراستها.. انطلقت فتح بعشرات الشباب وبقليل الإمكانات ولكن برؤية لا غبش فيها ولا تعقيد إنما بفكرة غاية في الوضوح والقوة وكما قال المفكر الكبير مالك بن نبي :” في ظل حركة فتح تولد الأفكار الحية”.. وهنا من الضروري ان ننتبه الى التمييز بين فتح الفكرة والرؤية وبين حركة فتح السلوك والممارسة السياسية.. في الأولى هي أعظم انجاز فلسطيني وفي الثانية تتلبس المواقف والاجتهادات في محتدم الصراع وتحت الضغوط الإقليمية والدولية ويبدو أن الطريق الدامي مكتظ بالكبوات والجراح التي يجد لها البعض مبررا ويذهب البعض الاخر الى القول انها انحرافات عن الفكرة.

لم تجد فتح في تلك الظروف المعقدة والقاسية من يتفهم ظروفها ويؤمن بمشروعها فيقف معها الا الجزائر في مراحل نموها الصعبة يزودها بالسلاح ويتوسط لدى النظام السوري ليفتح لها معسكرات تدريب ويفتح لها مخازن السلاح التي كانت للثورة الجزائرية بسورية.. ويتصدى للحاكم العربي الذي كان يتوجس منها خيفة بحجة انها اخوانجية نظرا لان انتماء كثير من طليعتها كان قد سبق لهم ان كانوا في حركة الاخوان المسلمين..

حركة فتح المسيرة:

في المسيرة الطويلة حققت حركة فتح انجازات عظيمة كما انها نقلت الشعب الفلسطيني نقلة بعيدة ولكن ولأنها حركة بشرية فهي تتعرض للضعف والانكماش والترهل في مراحل معينة ويصيبها من الأمراض الخطير والعارض، الاستراتيجي والتكتيكي الا ان وجود قادة ممتازين عوض نقصها بحيويتهم وقدرتهم على القفز من الكبوات..: ابوعمار وأبوجهاد وأبواياد وكمال عدوان وأبويوسف النجار وخالد الحسن وكوادر ممتازين في مفاصل العمل الثوري.. ومما يجدر التنويه به على صعيد الانجازات.

استحضار الشعب الفلسطيني:

عمل العدو الاستعماري والصهيوني على شطب اسم الشعب الفلسطيني من الخارطة السياسية من هنا يمكن القول ان أهم انجازات فتح على الإطلاق إسقاطها لمقولة “أن فلسطين بلا شعب” وإثباتها بكل أدوات الفعل المقاوم ان الشعب الفلسطيني حي.. وفي هذه المعركة اضطرت حركة فتح لدخول حروب عديدة مع النظام ذهب فيها عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين في الاردن ولبنان لملاحقة الثورة الفلسطينية لإخراجها من لبنان في 1983 نهائيا أي باخراجها من اخر مواقع لها على حدود فلسطين بعد أن فشل الجيش الصهيوني في ذلك..

أثبت الفلسطينيون أن فلسطين لها شعب، فلئن كانت دول العالم قد تنكرت لأجمل مدن المتوسط وأرقى شعوبه حضارة ورقيا، فإن صوت الثورة الفلسطينية ملأ الدنيا دويا وخلخل تركيب المنطقة ودخل كل العواصم والمحافل وانتزع الاعتراف تلو الاعتراف بان لفلسطين شعبا من آلاف السنين وان الرواية الصهيونية محض دجل ليس لديها سوى قوة السلاح الأمر الذي دفع بالمنصفين من المفكرين المؤرخين الجدد في إسرائيل والعالم إلى القول: إن إسرائيل كذبة كبرى وخديعة.

إعادة التماسك الاجتماعي:

كانت ضربة النكبة قاسية للنسيج الاجتماعي الفلسطيني فلقد تم توزيع أهل فلسطين على مخيمات اللجوء في الأردن وسورية ولبنان وقطاع غزة وفصلوا الضفة الغربية عن الداخل الفلسطيني وفصلوا قطاع غزة عن الضفة وعن الداخل الفلسطيني و توزع الشتات الفلسطيني بالأخوة والأبناء فأصبحت الأسرة الفلسطينية مفتوحة الجروح ومتناثرة.. فكان هذا التمزيق مع خضوع كل جزء لمناهج ثقافية وتاريخية معينة معدة من قبل النظام صاحب الولاية وذلك في محاولة لتغييب الوعي الوطني والاهتمام بتفصيلاته.. فجاءت فتح بروح وطنية وبفعل وطني مدو، لتوحد الفلسطينيين وليجدوا أنفسهم برواية واحدة، وعززت ذلك بإطلاقها لمشروع ثقافي إعلامي كبير فكانت المجلات والصحف ومراكز الأبحاث والإذاعة والفرق الفنية.. الأمر الذي ذهب لترميم المجتمع الفلسطيني معنويا وسياسيا وعلى أسس وطنية ونضالية.

استقلالية القرار الوطني:

كانت المعركة الحامية بين حركة فتح والنظام العربي.. وهنا من جديد كان للجزائر الموقف الفصل في تخطي العقبة الكأداء في موقف ملك الأردن وملك المغرب المتمثل ببقاء القضية الفلسطينية تحت إشراف الأردن فكان موقف الجزائر الذي دعمه الملك فيصل بن عبدالعزيز بان منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.. و ذلك في الرباط سنة 1974 ولتعزيز هذه الخطوة الكبيرة كان هواري بومدين قد رتب لياسر عرفات الذهاب بجواز سفر جزائري وبطاقم امن جزائري وطائرة جزائرية الى الأمم المتحدة حيث كانت الجزائر ترأس الأعمال ويقوم وزير خارجية الجزائر يومذاك عبدالعزيز بوتفليقة بتقديم ياسر عرفات ليلقي خاطبه الشهير وليحوز تأييدا دوليا واسعا.. لقد كانت معركة القرار الوطني الفلسطيني اخطر المعارك صعوبة إلا أنه أصبح مسلمة من مسلمات الخريطة السياسية في المنطقة..

إنشاء مناخات المقاومة:

برغم كل ظروفها المعقدة مثلت الثورة الفلسطينية في سبعينات القرن الماضي واحة لكل الثوار في المشرق العربي والإسلامي وبمقدار ما انشغلت في النهوض بالحركات الوطنية اللبنانية على اعتبار انها شريك في القضية رافضة منطق سايكس بيكو فتحت لها معسكرات التدريب وتقاسمت معها الإمكانات وأصبح وجود الثورة الفلسطينية في لبنان حالة لبنانية امتزج الدم اللبناني بالدم الفلسطيني في معارك التصدي للإجتياحات، ولقد تحملت الثورة الفلسطينية في لبنان مهمة التصدي للانعزاليين وللطابور الخامس في محاولة لاستنهاض المنطقة في القيام بواجب الدفاع عن البلدان العربية بالمقدار نفسه دخلت رهانا صعبا بتبنيها الثوار الإيرانيين تدريبا وتسليحا وتمويلا وذلك قبل انطلاق الثورة الإيرانية بسنوات عدة ولقد تمكن كثير من هؤلاء الشباب من قيادة الحرس الثوري فيما بعد وكما أكد كثير من قياداتهم ان فتح كانت هي من يسهل التمويل بالسلاح للثورة في سنواتها الأولى.

محطات للمراجعة:

أكبر من الوطنية:

لعل فهم القضية الفلسطينية بشكلها المباشر الظاهر ك”قضية وطنية” أفقد الثورة الفلسطينية الإعداد النفسي والمادي الكافي لمواصلة التشبث بالحق الفلسطيني ولعلنا الآن نستطيع استيعاب ما كان صعبا فهمه أن فلسطين ليست فقط قضية مركزية للأمة بل هي قضية متداخلة في كل قضايا العرب والمسلمين لذلك فان المشروع الصهيوني حشد من القوة ليس فقط ما يكفي لمواجهة الشعب الفلسطيني انما للتفوق النوعي على المنطقة واختراقها وتدمير مشاريع تنميتها.. ان الوعي بهذه الطريقة يقود الى سلوك مختلف ويدفع بالأهداف الى نقاطها الحقيقية بعيدا عن وهم الحل السريع.

ليس سهلا في خضم المعارك المحتدمة إجراء عمليات مراجعة لان ذلك من شانه إثارة البلبلة والتشكك في المسار كما يعتقد البعض.. وقد تمثل أي قراءة نقدية للمسيرة او لمرحلة ما فرصة للمثبطين، لكن رغم هذا كله فلا يمكن الصبر طويلا على المبررات المقدمة والتأويلات المرافقة للمواقف المرتجة.. وهنا أطرح عدة عناوين من العمل الفلسطيني الذي قادته حركة فتح.

البرنامج المرحلي:

في العام 1974 الذي انتزعت فيه منظمة التحرير شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني وذهبت لمخاطبة العالم من على منبر الأمم المتحدة استجابت لنصائح الأصدقاء العرب والسوفيت بان تبنت برنامجا مرحليا بنقاطه العشر يستجيب للشرعية الدولية وقراراتها في قبولها بسلطة فلسطينية على أي بقعة ارض من فلسطين.. كانت هذه بداية الخلل رغم ان قادة فتح كما أكد ابوإياد صلاح خلف أقسموا على القرآن أن لا تنازل عن حبة تراب من فلسطين.. من تلك اللحظات بدأت رحلة التيه عندما سلك البعض طريق التواصل مع أحزاب اليسار الاسرائيلي.. من هنا بدأ الخلل.

غياب وحدة العمل:

عاشت الثورة الفلسطينية ديمقراطية لا تنسجم مع الظرف التاريخي الذي يستوجب وحدة التنظيم والتفاهم الاستراتيجي على الأدوات.. ففي حالة الثورة يكون الشعب في حالة طوارئ تلغى الأحزاب ويذوب الجميع في إطار واحد حاسم.. كانت هذه نقطة خلل أساسية في التكوين السياسي الفلسطيني، صحيح ان الأنظمة العربية كانت تفرض وكلاء لها في الساحة الفلسطينية إلا أن قيادة المنظمة لم تمتلك من الشجاعة ما يكفي بدفع الجميع الى التفكك والالتحاق بالثورة كأفراد.. فكانت هذه التنظيمات التابعة للخارج حجر عثرة دوما في الموقف الفلسطيني.. وحصلت الكارثة الكبرى بدخول حماس وفتح كقطبين متنازعين بمشروعين متناقضين في كيان واحد فيما لازالت فلسطين محتلة.. فحصلت كارثة الانقلاب التي يبدو من الصعب تجاوزها.

إتفاقية أوسلو:

كانت أخطر مغامرة سياسية تقوم بها ثورة شعب.. ففي حين بدأت باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل وشرعية وجودها لم تعترف إسرائيل الا بمنظمة التحرير ممثل شرعي للشعب الفلسطيني.. وفي أوسلو تم الاتفاق على حدود 1967 للتفاوض على أساس انها ستكون ارض السلطة الفلسطينية “20 بالمائة” من ارض فلسطين، وبذلك تم تجاوز قرار التقسيم الذي بموجبه كان الاعتراف بدولة إسرائيل في الأمم المتحدة على 50 بالمائة من ارض فلسطين ويلزمها بعودة اللاجئين والحفاظ على ممتلكاتهم ومقدساتهم.. ثم انخرطت حركة فتح في العملية السياسية المجهولة تعطي الاتفاقية كل الالتزامات في حين انطلقت المؤسسة الصهيونية في الاستيطان والتغول على الشعب الفلسطيني لتنتهي الحركة بعد طول زمن الى مفترق صعب بعد ان تحول قادتها الى كبار موظفين في سلطة تتعايش مع الاحتلال الصهيوني وتقوم بالتنسيق الأمني..

تغيير الأدوات:

تغيير الخطاب وتغيير الأدوات وأحيانا تغيير الوجوه انتهى بحركة فتح الآن إلى حالة من التجمد وعدم القدرة على تجديد المسيرة، ففتح التي انطلقت بأهداف واضحة محددة تتمثل بفلسطين كاملة من نهرها الى بحرها وبالشعب الفلسطيني كله يبدو انها استهلكت في اطر سلطة لا حضور لها الا في مجالات تخفيف الأعباء عن الاحتلال..

لا تخلو لحظات المصارحة التي يبديها بعض قيادات الحركة انها مسيرة التيه التي بدأت منذ التوقيع على أوسلو التي أوصلت الوضع الفلسطيني الى ما هو عليه الآن من تفسخ ووهن وارتباك وأزمات خانقة على أكثر من مستوى.

لازالت فتح تحظى باحترام وتقدير من أبناء الشعب الفلسطيني وهي في حال أحدثت المراجعة لمسيرتها السياسية وتجديد نفسها فإنها بلا شك ستعود من جديد لقيادة القاطرة الأولى فعلى صعيد فكرتها لم يستطع حزب تجاوزها، فهي فكرة عبقرية أصبحت في ذمة الشعب والتاريخ.. فهل ستفعلها حركة فتح أم أن الوقت قد فات.. والله غالب على أمره.