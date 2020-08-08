حركة البناء واجترار المشاريع الفاشلة

بقلم احسن خلاص

يبدو أن فترة الاستراحة قصيرة جدا لأحد أطراف التيار الإسلامي متمثلا في حركة البناء الوطني ليعود إلى النشاط السياسي تحسبا لدخول اجتماعي سيشهد كثافة سياسية معتبرة بالنظر إلى الرهانات القائمة منها التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية التي ينتظر إجراؤها بعد الفراغ من مرحلة الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس تبون. وفي هذا الصدد أعلنت عن مبادرة إنشاء تكتل سياسي لم يعلن عن أطرافه بوضوح بالرغم من أن حدود عمله محددة في بيان نشرته الحركة وضربت الثلاثاء القادم موعدا للإفراج عن جميع تفاصيل هذا المشروع الجديد.

تنطلق حركة البناء الوطني من منطلق تعزيز الرصيد الانتخابي الثمين الذي ظفرت به خلال انتخابات الرئاسة الماضية إذ جاء رئيسها عبد القادر بن قرينة المرشح للرئاسيات في المرتبة الثانية متقدما على مرشحين ينتمون إلى خارطة النظام التقليدية وهم علي بن فليس وعزالدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد. ولا شك أنها تريد تثمين التجاوب التي حققتها في هذه الانتخابات ليس بالضرورة في إضافة أعداد جديدة من المنخرطين في الحزب بل في إبرام عقد مع تنظيمات سياسية وشخصيات ومنظمات غير سياسية أخرى مهتمة بالانضواء تحت جناحها حول جملة من الأفكار العامة القابلة لاستقطاب وحشد أكبر عدد من القوى تحضيرا للمواعيد والاستحقاقات المقبلة لاسيما مناقشة الطبعة الثانية لمسودة تعديل الدستور بعدما قيل الكثير حول الطبعة الأولى في جانب التزامها بالثوابت الوطنية وأثارت بالتالي تحفظات شديدة من طرف القوى المحافظة الإسلامية والوطنية.

تريد حركة النهضة أن تستثمر في جملة المواقف التي برزت ضد جوانب من مسودة الدستور الأولى لتقود على أساسها هجمة مضادة في حالة ما إذا تجرأت لجنة لعرابة لطرحها من جديد وهو ما يعتبر ميدانا خصبا لا يمكن أن تتركه لقمة سائغة في فم حركة مجتمع السلم لوحدها وهي التي تستعد هي الأخرى لحملة سياسية جديدة يكون محورها التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية بشكل عام خلال الدخول السياسي المقبل وعودة رئيس الحركة إلى النشاط بعد انتهاء فترة حجره الصحي.

ويبدو من العناوين المطروحة في بيان الحركة الذي أعلن عن تشكله أن التكتل الذي تعتزم حركة البناء إطلاقه لا يخص تيارا بعينه بقدر ما يتفتح لأكبر عدد من الأطراف ولو من الناحية النظرية فقد قدمت هذا التكتل بأنه “إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم المكاسب الديمقراطية وحماية النسيج الاجتماعي الوطني وتعزيز تماسكه…” إلى غيرها من الأهداف العامة المفتوحة في ظاهرها غير أنها تشير بشكل ضمني إلى التصدي لأفكار قوى التغيير الديمقراطي ولبعض مقترحات لجنة لعرابة.

هذه هي الطريقة التي اختارتها حركة عبد القادر بن قرينة للاقتراب من موعد الدخول الاجتماعي ورهاناته لاسيما وأن الضغط تجاه إجراء انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة سيزداد بعد الانتهاء من مرحلة الإصلاحات السياسية وهي المواعيد التي ترى حركة البناء نفسها أجدر من أي طرف لتصدر الصفوف فيها، ليس من المنطلق السياسي الداخلي الذي ذكرناه فحسب بل انطلاقا من اعتبار الحركة نفسها الأفضل تمثيلا للتيار الإخواني في الجزائر والأكثر احتكاكا بالتنظيم الدولي من غيرها بما فيها حركة مجتمع السلم هو ما يضعها أمام تحدي النجاح في توحيد القوى الإسلامية العاملة مضافا إليها لواحق وطنية وفق النهج الإخواني المسطر والاستعداد بها للفوز بمواقع جديدة في الاستحقاقات القادمة لمنافسة القوى التي ستلتف بشكل أو بآخر حول الرئيس تبون لاسيما وأنها استطاعت افتكاك منصب الرجل الثالث في الدولة ممثلا في رئيس المجلس الشعبي الوطني.

غير أن تجارب سابقة للحركة في مجال العمل المشترك مع قوى سياسية واجتماعية أخرى جعلت مراقبين لا ينتظرون نجاح مبادرتها هذه بل يرون أنها ستعرف الفشل ذاته الذي عرفته من قبل محاولة تكتلها مع حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات البرلمانية لعام 2017 ذلك التكتل الذي كان يبدي أطرافه في ذلك الوقت طموحا كبيرا وتطلعا طويلا للانتقال به من مجرد تكتل انتخابي إلى تشكيل كيان سياسي تنصهر فيه كل الأطراف وذهب بهم الأمر إلى تهيئة هيكلة خاصة بالتنظيم الجديد بينما كان الداعي إلى تشكيل قوائم ترشيحات مشتركة هو عدم توفر حركة البناء الوطني والنهضة آنذاك على النصاب القانوني الذي يمكنها من المشاركة في الانتخابات فركبت قطار جبهة العدالة والتنمية الذي غادرته قبل الوصول إلى المحطة النهائية وأول من انسحب من التكتل وانفرد بتصريحات خارجة عن الإجماع كان حركة البناء ذاتها التي بدأت تنخرط من جديد في أجندة السلطة. وثاني التجارب الفاشلة لحركة البناء في العمل الإسلامي المشترك تلك التي قامت بها تجاه حركة مجتمع السلم وهي التجربة التي ماتت في المهد تماما مثلما فشلت محاولات أخرى للاقتراب من تنظيمات إسلامية محلية.

وينتظر أن تصطدم مبادرة بن قرينة برفض القوى الإسلامية المجاورة قبل رفض قوى القطب الديمقراطي بالنظر إلى مصير التجارب السابقة التي ذكرناها والتي بينت الثقة المهزوزة بين هذه الأطراف والشرخ الموجود حاليا بين مواقفها لاسيما إزاء مشروع التعديل الدستوري الذي رفضته جبهة جاب الله جملة وتفصيلا وتبنت منه حركة مقري موقفا أكثر حدة وراديكالية فضلا عن أن تكتلها الانتخابي أصبح أبعد ما يكون أمام فشل التجارب السابقة.