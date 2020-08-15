حركة الإصلاح تدين التطبيع الاماراتي الإسرائيلي الهادف لخيانة الأمة العربية

ادانت حركة الإصلاح الوطني السبت التطبيع الذي قامت به الامارات العربية المتحدة مع الكيان الصهيوني واصفة الخطوة في بيان لها بالرِّدة الإماراتية الهادفة الى خيانة الأمّة في هذا التوقيت الذي يتبجح فيه الاحتلال الصهيوني بكل مظالمه و اعتداءاته المتواصلة على غزة و فلسطين .

كما أعلنت حركة الإصلاح رفضها لأي مسار تطبيعي مع الكيان الصهيوني المُحتل لفلسطين و المغتصب لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيقي و في مقدمتها حرمانه من تكريس دولته الفلسطينية السّيدة و عاصمتها القدس الشريف مجددة بالمناسبة دعمها الكامل و اللامشروط للقضية الفسطينية العادلة و تلتزم الحركة بشدة بالمواقف الواضحة و الدائمة للدولة الجزائرية من فلسطين و من كل الملفات المرتبطة بها ، من القدس و المقدسات إلى المبعدين و الأسرى و كل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق في كامل فلسطين من البحر ال إلى النهر , كما عبرت ذات الحركة عن التزامها بمواصلة الدفاع و بمختلف الوسائل القانونية المتاحة و من مختلف المواقع الممكنة عن القضية الفلسطينية و القدس الشريف و عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق .