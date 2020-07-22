حركة الإخوان المسلمين.. المأزق والحلّ

بقلم: صالح عوض

سقطت تجربة حكم الإخوان في مصر وادخل عشرات الآلاف في السجون وهرب عشرات الآلاف.. و بداية يكشف هذا لنا أنه لا يكفي أن ترفع أقدس الشعارات وتتبنى أعظم الأفكار لكي تكون طريقك آمنة و أهدافك ممكنة، فهناك للعمل السياسي شروط، و لنجاحه سنن، و لأهدافه إمكانات وإدارة صراع.. والأمر يكون مأساويا عندما يستبدل الوعي بالأماني، والرؤية بالأحلام، والشعب بالجماعة، والموضوعية بالغرور، وتأليف القلوب بتنفيرها..

وفي هذا السياق نتناول بالحديث تجربة الإخوان فيما هم يعانون الابتلاء سجنا وهروبا الأمر الذي قد لا يستسيغه البعض!!.. ولكنها تجربة كبيرة قد أثرت ولاتزال تؤثر في حياتنا الاجتماعية والثقافية فهي أكبر حركات العمل الاجتماعي السياسي في الوطن العربي عابرة للدول وكان لها أدوار كبيرة في التصدي للعلمانية، ولها تأثيرها الواضح القوي في صياغة الرأي العام في بلداننا العربية نحو القضايا الإقليمية والدولية، ولذا فإن قراءة فشلها ونجاحها بتوازن و تحليل بعيدا عن منهج التخوين ومنهج التقديس من شأنه أن يقدم فائدة كبيرة للمثقف العربي الذي تتناوشه الروايات والأحكام والمواقف الإيديولوجية النقيضة، وكذلك من شأنه أن يسهم في تنفيس الاحتقان القائم.

الإخوان المسلمون في مصر حالة إجتماعية سياسية لا يمكن تجاوزها، ولكن هذا القول يمثل نصف الجملة، أما نصفها الآخر فهو أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن المجتمع.. ولعلها تواجه المأزق المتكرر منذ 1954 حتى الآن بفعل مؤثر واحد مشترك ألا وهو زهدها في الوعي السياسي وفن إدارة الأوضاع وسلامة العلاقات في المجموع الوطني، وميلها إلى الانكفاء على نفسها في مقاطعة مفتعلة عن مؤسسات الدولة تتجرع ويلات المحن ظنا منها أن هذا ابتلاء وليس نتيجة أخطاء عملية كبيرة ارتكبتها.. وهكذا نقترب من الدائرة التي ينبغي أن تفتح للنقاش إنها دائرة الوعي السياسي والرؤية السياسية والسلوك السياسي والخطة السياسية والبرنامج السياسي لأن التحليل لمسيرة الإخوان يكشف بأن الضربات جاءتهم لعدة أسباب على رأسها غياب الوعي مما يدفعهم لتضحيات مجانية وابتلاءات من صنع أنفسهم.

مع الربيع العربي:

جاءت “ثورة” 25 يناير مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية بعد أن بلغ الانسداد مداه بين النظام وبين شرائح اجتماعية متنوعة و مع وجود تململ داخل النظام لما آلت إليه الرئاسة وانتشار حكاية التوريث في الأفق.. ولا يمكن عزل كل هذا عن التحريك الأمريكي للأوضاع وتدشين الربيع العربي بتدخل مباشر من قبل حلفائه في الإقليم ولقد بشرت كونداليزا رايس وزيرة خارجيته بشرق أوسط جديد حيث يصار إلى تفكيك الدول وتمزيق البلدان، ومن المؤكد أن هناك أسباب أفقدت الثورة إمكانية وجود مرجعية لها أو إستراتيجية آو رؤية للمستقبل.. فلم تكن محددة الأدوات والمنهج ولا الخطاب ولا القيادة ولا الهدف الحقيقي بعيدا عن الشعارات..

هنا كان الاضطراب واضحا في موقف الإخوان الذين اتخذوا قرارهم بعد تريث غير قصير بالدخول في الاحتجاجات بشكل واسع وكان لدخولهم الأثر الفاعل في تحشيد الشارع وإظهار الثورة بمظهرها الشعبي السلمي.. من غير المعقول أنهم كانوا لا يدركون الدور الأمريكي والعربي المتحالف معه في الإقليم تجاه الربيع العربي، بل لعلهم لم يترددوا في إرسال رسائل مباشرة وغير مباشرة تطمئن الأمريكان بتعهدهم بالالتزام باتفاقيات كامبديفد حيث أكدت الوقائع فيما بعد عن قناة تواصل بين الجانبين، فكانوا هم أول المستفيدين وأكثرهم من نجاح الثورة بعد إخراج الرئيس مبارك من الحكم..

الحسابات الخطأ:

من الواضح أننا هنا لا نناقش أفكار الإخوان المسلمين ولا سلوكهم الفردي ولا نهج تربيتهم لأعضائهم، ولا نعترض على حقهم في أن يكونوا قوة في المجتمع تمارس حضورها بكل ما تفرضه أعراف التجمع البشري.. ولا نقلل من حجم تواجدهم فهم التيار السياسي العربي الأكبر والأنشط.. إنما مناقشتنا هنا لوعيهم السياسي وممارستهم السياسية حيث هنا مكمن الابتلاءات المتكررة.. فهاهم في مواجهة تطور الأحداث بعد 25 يناير يقعون في مشكلة متكررة وهي عدم إدراكهم لأدوار وأحجام قوى الواقع المتمثلة بمؤسسات الدولة: القضاء والإعلام والأمن والجيش والتي لم يمسها أي ارتجاج جراء “الثورة” وكيفية التعامل معها رغم المواجهات التي استغرقت 80 عاما..

دخل الإخوان باشتراطات قوى الواقع وتقاليدها الانتخابات المتنوعة وحققوا في كل انتخاب فوزا كاسحا في البرلمان ومجلس الشورى ثم حققوا المفاجأة القاتلة في الانتخابات الرئاسية وصياغة الدستور.. وتسرب إلى الإخوان إحساس أن أمور الحكم في مصر تحسم بالانتخابات وان فوزهم فيها يمنحهم سلطة وشرعية محصنة وهنا كان مقتل الإخوان المسلمين سياسيا.

كان أمامهم إما أن يستسلموا لمنطق قوى الواقع فلا يقتحموا الانتخابات ويكونوا جسرا حتى تستقر الأوضاع فتعود مياه النظام إلى مجاريها ويتم لفظ الإخوان من قبل رئاسة القوى التنفيذية في البلد، أو أن يتجه الإخوان إلى إعادة تشكيل الواقع من خلال إحداث تغييرات على رأس قوى الواقع مما استدعى مواجهات لن تكون سهلة أو مأمونة العواقب لافتقارهم عناصر قوى الواقع، في مواجهة أركان دولة قوية منظمة متراكمة التكوين والتوجه، أو أن يتوجهوا مباشرة إلى تفاهمات عميقة مع قوى الواقع المصري ويعززون الثقة فيما بينهم على مبدأ لا مغالبة إنما مشاركة كما نصحهم الشيخ الترابي رحمه الله فالمرحلة لا تحتمل سوء الظن أو الشكوك أو التهميش ولا العمل على اللعب بالتناقضات، كان عليهم في هذا السيناريو أن يعرفوا بالضبط ما لهم وما عليهم فلا يتجهون بالسياسة الخارجية ولا الترتيب الداخلي إلى ما يثير حفيظة قوى الواقع أو يهدد نفوذها أو يعمل ضد إستراتيجيتها.

من الواضح أن الإخوان عمليا فقدوا الحسابات الحكيمة في سنة حكم مرسي.. ويكون انتخاب مرسي رئيسا لمصر أشعرهم بأنهم أصبحوا القوة الرئيسية في البلد.. وظنوا أن القانون يمنح القوة، وان الدستور تخضع له الرقاب.. لم يستفيدوا من تجارب التاريخ لاسيما في امتنا العربية الإسلامية وظنوا ان ما أطلقوا عليه لفظ “الشرعية” يكفي لكي يحصن مواقعهم وفهموا الشرعية بطريقة خاصة وان لا شرعية الا التي جاءت بهم.. نسوا تاريخنا الإسلامي في صراع الخلافة الراشدة مع معاوية، و كيف انتصر عليها مؤخرا ووقفت جموع المسلمين معه، ولم يتذكروا كيف انشق الأندلسيون وتركوا الشرعية تأكل نفسها في بغداد، ولم يتذكروا كيف فعل محمد علي والمماليك وكيف انتهى بهم الأمر، وهكذا تمسك الإخوان بما منحهم صندوق الانتخابات من “شرعية” في ظل انعدام الثقة بينهم والمؤسسة الأكثر تنظيما واقتدارا المؤسسة العسكرية..

ماذا كان على الإخوان:

= كان عليهم أن يراعوا كل حساسيات الواقع المصري ويدخلوا عملية شراكة حقيقية مطمئنة وان يقدموا تنازلات كبيرة في المواقع للوصول ليكونوا مقبولين في الأسرة الوطنية وان يصبح وجودهم غير مستفز، وكذلك تفردوا على المستوى الخارجي باتخاذ سياسات نقيضة سواء العلاقة مع تركيا وقطر أو الصدام مع سورية، فاعتبر ذلك بداية الخروج شعرت قوى التنفيذ في مصر بأنه انزلاق نحو سياسات تجر مصر خارج سياقها، وعلى الصعيد الداخلي تعامل الإخوان المسلمون أثناء وجودهم في الحكم كأنهم جماعة وليسوا حكام بلد فلجأوا إلى تحالفات بلهاء مع السلفيين ومجموعات التطرف الخارجة لتوها من السجون انعكست في مواقف تجاه سوية وبالتعاون مع قطر وتركيا في مشهد استعراضي والتجاوز الآخر في تعيينات على مستوى المحافظين ومواقع حساسة بوأوها أشخاصا حديثي عهد بالعنف، وتغييب طاقات متنوعة متميزة لاسيما شباب الثورة، ورجالات الدولة السابقين، والخبرات الكبيرة في البلد التي شعرت جميعها أنها مقصاة ومستثناة.. مما منح الفرصة لقوى الواقع المصري المتوجسة من وجودهم لاتخاذ قرار بإخراج الإخوان من المشهد ولعقود لن تكون قليلة.

= كان على الإخوان المسلمين فورا تدارس الواقع جيدا وعدم التمترس بحكاية الشرعية لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع فلقد كان مبارك شرعية وتم الإطاحة به ولقد كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه شرعية وتمت الإطاحة به، وكان لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه شرعية وتم إسقاط حكمه.. قراءة الواقع كانت تقتضي عدم التيبس واتخاذ موقف أخف الضررين وهنا تميز الحسن بن علي الرجل العبقري وأشجع رجالات الإسلام عندما قرأ الواقع فقدم تنازله عن”شرعيته” لتجاوز أزمة الأمة.

= كان على الإخوان تدارك الموقف والتفاهم مع قوى الواقع المصري خلال الأزمة للوصول الى حلول سلمية والخروج من المأزق الحاد ولا يكفي القول بان هذه قوى فلول أو توجيه الاتهامات وإذكاء سوء الفهم، كان على الإخوان فورا أن يجدوا حلا حتى لو كان خروجهم من رئاسة الجمهورية بسلام واتفاق وود ويتراجعوا خطوة إلى الخلف نحو إعادة انتخابات للبرلمان وقد يشكلون فيما بعد حكومة يكون لهم فيها عدد وافر من الوزراء ويسهمون من خلال التفاهم في تمتين المجتمع وتحصينه وتعزيز قدراته.. وهنا يبدو ان إصرارهم على الشرعية فيما احتوتهم السجون والمحاكمات أمر خارج الوعي والعقل.. وهاهي السنوات تمضي ويقضي منهم شيوخ إلى رحمة الله في حين تتكرس واقعية القوى التي ألغت شرعيتهم.

= كان على الإخوان والرئيس مرسي التحرك فورا وقبل أن يطلب الجيش والأجهزة الأمنية وقوى الواقع إلى الإعلان عن انسحابه من رئاسة الجمهورية وان يدعو مسبقا إلى انتخابات رئاسية مبكرة بإشرافه هو والحكومة وبشفافية كاملة.. فلقد وصل التأزم في الساحة مدى كبيرا وتعطلت مصالح الناس واضطربت الحياة لا يهم هنا الحديث عن المتسبب في ذلك ومن غير المجدي الإنصات لتهم الإخوان لجهات بأنها مسئولة عن التأزيم فلقد أصبح واضحا أنهم لا يمتلكون رؤية للدولة وليس لديهم شيئا إضافيا يقدمونه على صعيد الحريات و فلسفة الدولة بمعنى كان على الإخوان ان يكرسوا روح الوطنية في سلوكهم أكثر من روح الجماعة.

عندما عاب الوعي:

هنا الكلام لا يمس الجانب الأخلاقي في أشخاص قياداتهم إنما يمس السلوك السياسي والوعي السياسي في إدارة الأوضاع.. لقد اتجه الإخوان إلى مواجهة لم تكن حول قضايا إستراتيجية كاتفاقيات كامبديفد أو الدفاع العربي المشترك، أو الدفاع عن فلسطين، دخلوا مواجهة جاءت كرد فعلي نفسي على إسقاط شرعيتهم، ولا أعرف بالضبط إن كان لديهم في تلك الظروف إحساس بالتفوق ضد المؤسسة الإعلامية الواسعة وقطاع الفنانين والفنانات وقوى الدولة الأمنية وسلكها الدبلوماسي وجيشها.. فإما أن الإخوان كانوا موهومين بحجمهم في مواجهة قوى الواقع المنظمة والتي بدا موقفها يتطور تماسكا وتوجها للتخلص من حكم الإخوان..أو أن يكون الإخوان قد وعدوا من جهة ما إقليمية أو دولية بان لا أحد سيقبل الانقلاب عليهم وإخراجهم من مسرح الحكم.. لا ادري إن كان أحد هذين الرأيين حقيقيا أم أنهما افتراضيان، لأنه لا يمكن تخيل أن يرفض الإخوان الانسحاب من الحكم لأن ذلك يعني الانتحار وإدخال الوضع في مأزق عنيف.

لقد كان بإمكان الإخوان أن يحوزوا على أصوات انتخابية أكثر من غيرهم ولهم انتشار في الأوساط الاجتماعية ولكن جبهة قوى الواقع تمتلك السلاح والأمن والقوة والمال والعلاقات الإقليمية والدولية والخبرة فهل كان منطقيا أن يتجه الإخوان إلى ما اتجهوا إليه؟

حصل الصدام.. وانتهى إلى ما انتهى إليه من سجن الرئيس ثم وفاته في السجن وسجن الوزراء وقيادات الإخوان وعشرات ألاف الإخوان وهروب عشرات الآلاف وانسداد الواقع السياسي في مصر.. ويحسب للإخوان أنهم توقفوا عند حدود الرفض والتظاهر والتنديد بالانقلاب على حكمهم ولم يلجأوا إلى العنف المسلح الذي كان يمكن ان يحرق مصر لا سمح الله.

وجرت المحاكمات بشكل واسع وسريع وأصدرت المحاكم قرارات إعدام على عدد كبير من قيادات الإخوان.. واعتقد انها دعوة للحوار للتوصل إلى تفاهمات مع الأخوان، ومن المؤكد أن النظام في مصر بكل قواه يدرك أن الإعدام ليس حلا مع جماعة لا يمكن اجتثاثها أبدا فلقد أصبحت أكبر من كونها حزبا إنها نسيج اجتماعي متماسك تزيده الابتلاءات تجذرا وشعورا بالمظلومية.. فلقد أثبتت سياسة الإقصاء فشلها كما أثبتت سياسة الكل أو الرفض فشلها..

الحياة لا تنتظر الواقفين على جراحهم يبكونها و على مظلوميتهم يشرحونها، و الحرص على كرامة أشخاص الإسلاميين وسلامتهم وسلامة أسرهم يجب أن تكون ضمن الحسابات لدى قيادات الإخوان، كما أنه لمن المنطقي أن يتم التفكير المستمر بما يمكن فعله في الظرف بمعطياته بعيدا عن التيبس بماض انقضى او مستقبل علمه عند الله.

انه لمن الضروري الخروج من الأزمة ولكل مرحلة إمكاناتها واحتمالاتها ولعل الجميع في مصر يحتاج للخروج من المأزق فمصر تواجه الآن بتحديات إستراتيجية من الأهمية ان يصطف مجتمعها حول مصالح البلاد العليا فهل تبدأ عملية الحسابات الدقيقة ويتم التصرف بأخف الضررين.. والله غالب على أمره.